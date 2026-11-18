La Policía bonaerense neutralizó a Joel Magallanes en un operativo en Fuerte Apache. El joven era principal sospechoso del homicidio del oficial Alan Molina en julio.

La Policía Bonaerense ejecutó este miércoles un megaoperativo policial de alto impacto en el Barrio Ejército de Los Andes, ubicado en el municipio de Fuerte Apache, donde logró dar muerte a Joel Sebastián Magallanes, conocido por su apodo de Mayonesa. El joven, de apenas 17 años de edad, había sido declarado como el principal acusado y responsable directo del crimen del policía Alan Fabián Molina, un delito que conmocionó a la sociedad local y nacional.

Detalles del operativo en Fuerte Apache

La operación se desarrolló con la participación de decenas de efectivos especializados que desplegaron 25 allanamientos coordinados en diferentes sectores del barrio durante la jornada del miércoles. En el marco de estas acciones de despliegue masivo, se generó un intenso tiroteo entre los agentes de seguridad y el grupo de criminales buscados, lo que finalmente derivó en la muerte de Magallanes durante los enfrentamientos armados.

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Fuente oficiales confirmaron que la inteligencia policial apuntaba directamente a Mayonesa como el individuo central en la investigación de la muerte del oficial Alan Fabián Molina. Este hecho delictivo había ocurrido anteriormente, específicamente el 18 de julio pasado, y desde entonces las autoridades mantenían una búsqueda intensiva para localizar a los implicados y restaurar la seguridad en la zona.

Vínculos con la banda de Gordo Tilín

Las investigaciones preliminares establecieron que Joel Sebastián Magallanes formaba parte activa de la banda criminal encabezada por Guillermo Agustín Gerez, figura conocida popularmente como Gordo Tilín. Esta conexión estructural fue clave para entender la jerarquía y la dinámica de las organizaciones criminales que operaban en la zona, ya que Gerez había sido detenido anteriormente.

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La captura de Guillermo Agustín Gerez ocurrió a principios de octubre, como resultado de un operativo previo realizado por las fuerzas de seguridad. La neutralización de Magallanes representa un avance significativo en la desarticulación de la red que operaba bajo el mando de Gerez, quien era considerado la cabeza visible de estas actividades delictivas en el Gran Buenos Aires.

Impacto judicial y próximos pasos

Este evento marcó un punto de inflexión en la respuesta institucional frente a la criminalidad organizada en Fuerte Apache. La Policía Bonaerense indicó que, tras el tiroteo, se procedió con las correspondientes investigaciones judiciales para esclarecer todos los hechos y determinar responsabilidades adicionales que pudieran surgir de los allanamientos realizados.

La muerte de Mayonesa cierra una etapa crítica en la persecución del principal sospechoso del homicidio del oficial Alan Molina, pero mantiene abiertas las investigaciones para vincular a otros posibles participantes. Las autoridades continúan monitoreando la situación en el Barrio Ejército de Los Andes para asegurar que no haya represalias inmediatas por parte de otros miembros de la banda.