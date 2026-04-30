Policía Federal desarticula banda de tráfico internacional de armas con 35 detenidos

La Policía Federal Argentina desmanteló una organización criminal dedicada al tráfico de armas en Argentina, Uruguay y Chile, con 35 detenidos y un arsenal incautado. La operación 'Armas Sin Fronteras' reveló una red de lavado de dinero a través de inversiones inmobiliarias y el uso de testaferros.

Tras una exhaustiva investigación de dos años, la Policía Federal Argentina (PFA) logró desarticular una peligrosa banda dedicada al tráfico nacional e internacional de armas de fuego.

La operación, bautizada como 'Armas Sin Fronteras', culminó con la detención de 35 personas, entre las cuales se encontraban exempleados del Registro Nacional de Armas (RENAR). Esta organización criminal operaba en al menos 13 provincias argentinas y extendía sus actividades hasta Uruguay y Chile, utilizando operaciones inmobiliarias para lavar el dinero obtenido de sus ilícitas transacciones.

La investigación se inició tras una denuncia del RENAR, que alertó sobre la existencia de una red que adquiría armas de manera legal para luego venderlas en el mercado negro. Los detenidos, 31 hombres y 4 mujeres, fueron capturados tras 140 allanamientos en provincias como Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, San Luis, Mendoza, Corrientes, Misiones, Neuquén, Chubut, Salta y Tierra del Fuego.

Durante los procedimientos, se incautaron 25 escopetas, 55 pistolas, 17 revólveres, 7 fusiles, 8 ametralladoras, 5 carabinas, 3 pistolones, 32 cargadores, 43.100 municiones, 2 cañones de pistola, 1 granada mk2, 2 cuñetes de pólvora, 10 teléfonos celulares y dosis de cocaína rosa (Tusi) y marihuana. La banda operaba mediante la compra masiva de pistolas semiautomáticas de diversas marcas y calibres, adulterando sus registros y números de serie antes de introducirlas en el mercado negro.

Luego, las armas eran transportadas a países como Chile y Uruguay, donde se recaudaban grandes sumas de dinero en efectivo. Estos fondos eran posteriormente invertidos en bienes inmuebles para lavar el dinero.

Además, la investigación reveló la existencia de una red de testaferros, personas de bajos recursos que eran reclutadas y manipuladas para actuar como eslabones en la cadena de ventas ilegales de armas. La operación contó con el despliegue de agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) y la intervención del Juzgado Nacional de Primera Instancia de Campana, bajo la dirección del doctor Adrián González Charvay y la Secretaría Penal 2 del doctor Agustín Andrés Ocampo, en coordinación con la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO) del doctor Santiago Marquevich





clarincom / 🏆 3. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Tráfico De Armas Policía Federal Argentina RENAR Lavado De Dinero Criminalidad Organizada

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Espectacular Bólido Ilumina el Cielo entre Buenos Aires y UruguayUn impresionante bólido, un meteoro excepcionalmente brillante, fue visible durante la noche del lunes al martes en el Área Metropolitana de Buenos Aires y Uruguay, generando asombro y numerosos registros visuales. Se explica la diferencia entre bólido, meteoro y meteorito, así como las características que hacen que un bólido sea tan llamativo.

Read more »

La Justicia contencioso administrativo federal definirá sobre la reforma laboralLa Cámara Federal definió que el fuero del Trabajo quede relegado de la decisión; la ley está vigente

Read more »

Streamer argentino completa álbum del Mundial 2026 comprando figuritas en Uruguay y genera debateUn streamer argentino se convirtió en el primero del país en completar el álbum del Mundial 2026 comprando 14.000 figuritas en Uruguay, lo que desató una discusión con el influencer Ramiro Marra sobre la forma tradicional de intercambiar figuritas y los valores asociados.

Read more »

Anchoíta Aviación: Enrique Piñeyro constituyó una sociedad en el país para hacer vuelos humanitarios y privadosEs una filial de la empresa que tiene en Uruguay; también tiene una compañía en España

Read more »

Más de 700 militares y 18 buques en acción: así fue el imponente ejercicio fluvial multinacional Acrux XIIBarcos y personal de la Armada Argentina junto con las de Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay participaron del operativo de cooperación naval en aguas brasileñas

Read more »

Santi se distancia de Milei y negocia con Uruguay el acceso al marParaguay avanza en negociaciones con Uruguay para obtener acceso soberano al océano Atlántico a través del puerto de Montevideo, como alternativa a las dificultades con Argentina en la hidrovía. Expresidentes y el actual mandatario paraguayo apoyan la iniciativa, que incluye la construcción de un puerto y una zona de descarga de combustible en territorio uruguayo.

Read more »