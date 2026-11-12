Policía Federal Cristian Rivaldi condenado por gas pimienta a niña en marcha jubilatoria

El juez Daniel Rafecas condenó al agente Cristian Rivaldi por lesiones leves a una niña y su madre durante una protesta en el Congreso. Conoce los detalles.

El juez federal Daniel Rafecas condenó al agente de la Policía Federal Cristian Rivaldi por arrojar gas pimienta en la cara a una niña de 9 años y a su madre durante una manifestación frente al Congreso de la Nación. Esta sentencia, emitida este miércoles, marca un precedente histórico al ser la primera vez que un miembro de las fuerzas de seguridad es declarado culpable de abuso de autoridad en operativos de control público.

Detalles de la Sentencia y Pena Impuesta

Rivaldi fue hallado culpable de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y lesiones leves. El tribunal estableció una pena de un año y tres meses de prisión en suspenso para el oficial. Además, la resolución judicial lo inhabilita para ejercer su cargo policial durante el doble del tiempo de la condena, lo que equivale a dos años y seis meses de suspensión.

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La jueza también dispuso que el agente debe fijar su residencia y someterse al régimen de supervisión de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal. Este conjunto de medidas busca garantizar el cumplimiento de la sentencia y evitar futuras conductas irregulares por parte del oficial implicado en los hechos.

El Incidente del 11 de Septiembre de 2024

Los hechos condenados ocurrieron el 11 de septiembre de 2024, cuando agentes de la División DOUCAD de la Policía Federal intervenían en una marcha convocada por jubilados en cercanías del Congreso de la Nación. La protesta se realizaba contra una reforma a la ley jubilatoria y los manifestantes cortaban la vía pública, lo que motivó la intervención policial para desalojar la zona.

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Durante la operación, el agente Cristian Rivaldi dirigía el gas lacrimógeno directamente hacia la pequeña Fabrizia Pegoraro y su madre, Carla Mariana Pegoraro, quienes estaban sentadas en el cordón de la vereda. Las imágenes captadas por cámaras muestran el momento exacto en que el oficial roció a las víctimas, quienes se encontraban claramente visibles y sin ofrecer resistencia activa.

Testimonios y Evidencias del Juicio

La acusación fue impulsada por el fiscal Eduardo Taiano y el abogado Gregorio Dalbón, quien representaba a las víctimas. Taiano argumentó que el accionar de Rivaldi fue desproporcionado e injustificado, violando los protocolos que exigen el uso de la mínima fuerza necesaria. El fiscal señaló que las normas requieren especial atención cuando hay niños, mujeres embarazadas o adultos mayores presentes en la zona.

Carla Mariana Pegoraro declaró en los tribunales de Comodoro Py que estaba sentada en el suelo abrazando a su hija Fabrizia cuando fue gaseada por la espalda. La denunciante afirmó que no tenían oportunidad de defenderse y que el entorno era tranquilo hasta que los efectivos avanzaron causando caos. El fiscal Taiano calificó el uso de la fuerza como desmedido y fuera de los parámetros legales permitidos.

Consecuencias Medicas y Repercusiones

La agresión tuvo consecuencias físicas directas para la menor, quien sufrió un cuadro de conjuntivitis química. Documentos del Hospital Oftalmológico Santa Lucía confirmaron que Fabrizia Pegoraro fue diagnosticada con esta afección, cuyos síntomas se prolongaron durante varios días después del incidente. Las lesiones fueron catalogadas como leves, pero el impacto en la salud de la niña fue inmediato.

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Rivaldi intentó justificar sus acciones sosteniendo que la menor no podía ser identificada como tal debido a que estaba cubierta por su madre y que el clima era de violencia. Sin embargo, la Cámara Federal rechazó esta defensa al considerar que los videos probaban el dirigimiento intencional del gas hacia sector visible. La sentencia resuelve un caso de alta relevancia política y social sobre el uso de la fuerza pública.