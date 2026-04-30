Policía de Córdoba acusada de asesinar a su pareja tras discusión y incendio en su vivienda

Una suboficial de la policía de Córdoba fue detenida por el presunto homicidio de su pareja, Juan Pablo Abazo, tras una violenta discusión que derivó en un incendio en su casa. La mujer, de 42 años, está bajo investigación por homicidio calificado y se encuentra en evaluación psiquiátrica. El caso ha conmocionado a la comunidad y reabre el debate sobre la violencia doméstica.

Una mujer policía de la provincia de Córdoba fue acusada de haber asesinado a su pareja, Juan Pablo Abazo, de 39 años. El hombre murió el 20 de abril y el viernes pasado la Justicia dispuso la detención de la suboficial, a quien señalan como posible autora del crimen.

Según la hipótesis que manejan los investigadores, todo habría comenzado a partir de una discusión en la casa que compartían, ubicada en el barrio Nueva Esperanza. El episodio de violencia habría escalado hasta el punto en el que la sospechosa apuñaló a su novio, prendió fuego la casa y escapó.

Según informó Cadena 3, el hombre fue internado de emergencia en el Instituto del Quemado, donde el informe médico dio un panorama desalentador: tenía quemaduras de grado A y B en el 35% del cuerpo. Además, presentaba una herida de arma blanca debajo de las costillas.

Finalmente, murió tras diez días de agonía, por lo que el fiscal a cargo del caso, Alejandro Smith, ordenó la detención de la mujer y fue imputada por homicidio calificado por el vínculo. En las últimas horas trascendió que la sospechosa, de 42 años, se encontraba bajo licencia psiquiátrica, además de que tanto ella como su pareja consumían estupefacientes. Por esta razón, fue derivada a un centro de salud mental, donde evaluarán sus facultades para discernir sobre lo ocurrido.

La investigación sigue su curso en manos de la Fiscalía de Instrucción de 41ª Nominación. Mientras tanto, vecinos del barrio manifestaron su consternación ante el trágico suceso, destacando que la pareja era conocida en la zona por sus problemas de adicciones y conflictos domésticos. Las autoridades continúan recabando pruebas para esclarecer los detalles del crimen, mientras la comunidad exige justicia para el fallecido.

La defensa de la imputada argumenta que su estado mental al momento del hecho podría atenuar su responsabilidad, aunque la fiscalía insiste en que el homicidio fue premeditado y con alevosía. El caso ha generado un fuerte impacto en la sociedad cordobesa, reavivando el debate sobre la violencia doméstica y la necesidad de políticas más efectivas para prevenir estos trágicos desenlaces





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