Operativo policial desaloja un deck autorizado en Ambrosetti con fuerza excesiva. El dueño Jorge Prado denuncia agresiones y busca al comisario tras el operativo por el nuevo TramBus.

El comerciante Jorge Prado denunció públicamente un operativo de desalojo realizado por efectivos de la Policía de la Ciudad en su establecimiento comercial ubicado en la calle Ambrosetti, número 300, en el barrio de Caballito. Prado, quien es propietario de una cafetería de especialidad, calificó la intervención como desproporcionada al afirmar que la agresión contra los presentes superaba los estándares habituales de seguridad pública en la capital argentina.

Desalojo violento en la cafetería de Ambrosetti

La acción policial se llevó a cabo con el objetivo de retirar una estructura de deck instalada sobre la vereda frente al local, como parte de las medidas preliminares para la implementación del nuevo sistema de transporte público conocido como TramBus. El desalojo provocó un enfrentamiento verbal y físico donde, según testimonios videoverificados, los oficiales golpearon a clientes y empleados, además de retirar productos que acababan de ser adquiridos por los clientes.

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Prado declaró en diálogo con Radio 750 que los agentes de seguridad atacaron a las personas presentes después de intentar remover la estructura. El dueño del café sostuvo que la policía actuó con una furia inusitada, comparando la intensidad de la operación con un incidente en un búnker de drogas, y pidió que se le explicara por qué se utilizó tal nivel de fuerza contra ciudadanos inocentes.

Policía retira deck autorizado sin notificación previa

A pesar de que la estructura estaba autorizada legalmente para funcionar, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires procedió a su desmontaje exprés para liberar la traza vial antes del inicio de la circulación de los colectivos 55 y 145 por la nueva vía. Prado indicó que la notificación oficial nunca le llegó, ni a él ni a la antigua propietaria del negocio, lo que generó una situación de indefensión total ante la intervención policial inmediata.

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El propietario confirmó que el local aún se encuentra en proceso de cambio de titularidad, pero que el deck cuenta con la autorización correspondiente. La intervención dejó daños materiales significativos, incluyendo equipos destruidos por el uso de amoladoras, y impidió que el dueño recuperara elementos básicos del local como focos y mobiliario dañado durante la acción.

Reclamos ciudadanos por el impacto del TramBus

La medida forma parte de un plan mayor del Ejecutivo porteño para cambiar el sentido de circulación y desviar líneas de colectivos, lo que ha generado serias irregularidades y riesgos denunciados por los vecinos del barrio. Los residentes locales han presentado múltiples reclamos contra la puesta en marcha del servicio, solicitando una suspensión preventiva debido a los posibles impactos negativos en la seguridad y tráfico de la zona.

En respuesta a la agresión, los vecinos han convocado una movilización para el miércoles a las 19 en la intersección de Ambrosetti y Felipe Vallese para respaldar al comerciante y mostrar su disconformidad con la actuación de las fuerzas de seguridad. Prado afirmó que buscará directamente al comisario de la Comisaría 30 para exigir explicaciones sobre los hechos y aseguró que no descansará hasta lograr una resolución justa para su negocio y su personal.