Policía bonaerense dispara fatalmente a joven en Malvinas Argentinas

Un policía de Buenos Aires mató a un ladrón tras ser asaltado. La sociedad civil exige restricciones al uso de armas fuera de horario por la alta mortalidad.

Una discusión renovada sobre la reglamentación del uso de armas de fuego por parte de efectivos de seguridad ha estallado tras un incidente letal ocurrido en la localidad de Pablo Nogués, Partido de Malvinas Argentinas. El hecho involucra a un agente de la Policía Bonaerense que, vestido de civil y en su día de descanso laboral, utilizó su arma reglamentaria para disparar contra dos adolescentes que intentaban robarle su motocicleta. Este caso ha sido filmado íntegramente por una cámara de seguridad instalada en la cuadra, proporcionando una evidencia visual cruda de la secuencia de eventos que terminó con la muerte de una persona y la hospitalización en estado grave de otro.

Detalles del disparo fatal en Río de la Plata

Los hechos tuvieron lugar en la intersección de la calle Río de la Plata al 3500, una zona ubicada entre las calles Mariote y Olivos. La grabación muestra claramente cómo dos jóvenes acorralan al oficial sobre la vereda, cerca de una vivienda, mientras intentan apoderarse de su motocicleta, su casco y sus pertenencias personales, incluyendo una mochila utilizada para sus actividades como repartidor. Ante la agresión, el policía desenfundó su pistola y efectuó doce disparos sin recibir respuesta de fuego desde el otro lado. Uno de los asaltantes, identificado como Brandon Joaquín F., de 28 años, recibió impactos en el abdomen y el glúteo, falleciendo posteriormente en el Hospital del Trauma de Malvinas Argentinas. El otro joven, de apenas 16 años, resultó herido en la mano derecha, la zona intercostal y un glúteo, permaneciendo internado en condición grave.

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Investigación por legítima defensa y Gendarmería

El oficial no sufrió heridas físicas durante el altercado y, hasta el momento, no se encuentra detenido bajo ninguna causa penal. La Unidad Funcional de Instrucción N° 18 de Malvinas Argentinas ha iniciado una investigación que, por el momento, se enmarca en la figura de legítima defensa. Sin embargo, se ha ordenado que la Bonaerense se aparte del proceso judicial directo y que los peritajes forenses y técnicos sean conducidos por la Gendarmería Nacional. Esta decisión busca garantizar la imparcialidad del análisis técnico de las heridas y la traza de los disparos, dado el alto perfil mediático y la controversia social que genera la actuación de fuerzas de seguridad fuera de su horario reglamentario.

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Alerta del CELS sobre violencia policial desproporcionada

Organizaciones de derechos humanos como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) han señalado que este no es un caso aislado, sino parte de una tendencia alarmante. Según los datos de la organización, durante el año en curso, tres de cada cuatro muertes a manos de policías ocurrieron en contextos donde el agente se encontraba fuera de servicio. Victoria Darraidou, coordinadora del equipo de Seguridad democrática y violencia institucional del CELS, explicó que el problema radica en un combo de factores: la cultura policial de portar el arma en todo momento, la falta de discusión política sobre su uso y la precariedad logística que impide dejar las armas en comisarías seguras. Añadió que el oficial actúa sin apoyo ni planificación, alterando los principios de uso progresivo de la fuerza.

Choferes de apps y la crisis económica como detonantes

La base de datos sobre violencia policial del CELS identifica recientemente un fenómeno creciente vinculado a la crisis económica: funcionarios policiales que trabajan como choferes de aplicaciones de reparto o remises durante sus días libres. Entre 2020 y fines de 2025, se registraron 37 incidentes en los que policías, actuando como conductores de franco o retirados, mataron a 43 personas. En 2025, estos casos representaron el 13 por ciento de todas las muertes amparadas por la fuerza policial. La entidad advierte que esta dinámica transforma supuestos intentos de robo en desenlaces fatales, evidenciando cómo la necesidad de ingresos extra lleva a los agentes a situaciones de alto riesgo sin el control institucional adecuado, exponiendo tanto a su integridad como a la de la ciudadanía.