Policía Bonaerense detiene a policía activo por robar kiosco en Lanús

Un policía activo en la Policía Bonaerense fue detenido por robar a una kiosquera en pleno centro de Lanús. La filmación a pruebas del robo y el uso de un arma policial, lo identificó y llevado a la fiscalía.

Quiso robarle a una kiosquera en pleno centro y lo identifican por las cámaras de seguridad : era policía activo En Lanús , el exagente de la Policía Bonaerense, confiado, fue a cara descubierta simulando ser un cliente y nunca se percató que lo estaban filmando.

Video Redáción Clarínen pleno centro de Lanús. Lo hizo a cara descubierta y a plena luz del día. Lo que nunca se percató, es que el local tenía cámaras de seguridad. YLa filmación sirvió para identificarlo.

Según anticiparon, ya se lo estaba investigando internamente por una serie de estafas en redes sociales: quedó detenido. plénl centro de Lanús. Fue este jueves por la tarde. A las 15.45. Allí, un hombre entró al kiosco y pidió un paquete de cigarrillos.

"Hola, ¿un Philips mentolado tenés? ", a lo que la joven que atendía el local, le contestó, "Sí, claro". Pero, cuando todo parecía una compra más,Se corrió el suéter y le mostró un revólver que llevaba consigo: "Escuchame, quedate quietita yLa joven en un primer momento dudó, pero luego abrió la caja yRápidamente, el falso cliente tomó el efectivo y se lo guardó en el bolsillo del pantalón.

"Dale, dame, todo lo que tenés, el celular también". La joven lo tenía en la mano. Pero, en un momento, el ladrón le dice que salga del mostrador y le toma la mano a la joven para llevarse el celular. En un instante, la vendedora reaccionó, lo tomó ella del brazo y gritó: "Ayuda, ayuda, ayuda".

En toda la secuencia, Es decir, el delincuente quedó de frente a las Cameras, y a cara descubierta. Cuando se realizó la denuncia en una de las comisarías de Lanús y comenzaron a cruzar datos, identificaron al ladrón, Maximiliano G.: un policía activo en la Unidad de Prevención Local de Lomas de Zamora





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