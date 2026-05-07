Polémica y Alarma por Brote de Hantavirus en Crucero Antártico MV Hondius

Un video revelado por un blogger expone la gestión negligente de la tripulación ante la muerte de pasajeros por hantavirus, mientras las autoridades rastrean contagios en Europa y África.

El mundo de los viajes de lujo y la exploración antártica se ha visto sacudido por una serie de eventos alarmantes relacionados con la salud pública a bordo del crucero MV Hondius.

Recientemente, ha salido a la luz un material audiovisual impactante capturado por uno de los pasajeros, quien documentó el momento exacto en que el capitán de la embarcación, Jan Dobrogowski, se dirigió a los turistas y a la tripulación para informar sobre el fallecimiento de un hombre durante la travesía. Según los testimonios y la evidencia digital, este suceso ocurrió alrededor del 12 de abril.

En aquel instante, el capitán manifestó que era su 'triste deber' comunicar la pérdida repentina de un pasajero, asegurando enfáticamente que, según las evaluaciones médicas preliminares, la muerte se había producido por causas naturales. Lo más controvertido de su discurso fue la afirmación de que la situación no representaba un peligro para el resto de los presentes, insistiendo en que la enfermedad no era contagiosa y que el barco se mantenía como un lugar seguro.

Esta declaración generó un silencio sepulcral entre los pasajeros, quienes confiaban plenamente en la palabra de la autoridad máxima del navío. No obstante, la narrativa oficial de la empresa naviera fue puesta en duda gracias a la intervención de Ruthi Çenet, una reconocida blogger de viajes que formaba parte de la expedición. A través de su cuenta de Instagram, Çenet compartió el video del anuncio del capitán, acompañándolo de una dura crítica hacia la gestión de la crisis.

El joven manifestó que, en el momento del deceso, llegó a pensar que las extremas y duras condiciones climáticas del mar antártico habían sido el factor detonante, pero la posterior revelación de un brote de hantavirus cambió completamente la perspectiva. La blogger denunció que hubo una negligencia grave en los protocolos sanitarios, señalando que las personas que podrían haber estado expuestas al virus no fueron aisladas ni sometidas a una cuarentena estricta.

Por el contrario, describió una situación donde los pasajeros continuaban compartiendo espacios comunes, comiendo juntos y participando en actividades grupales sin ninguna medida de prevención. Çenet subrayó la urgencia que habría tenido realizar pruebas de sangre sistemáticas antes de permitir el reingreso de los pasajeros al barco, así como un monitoreo constante de los síntomas para informar transparentemente a todos los afectados sobre los riesgos reales de salud.

Las consecuencias de este brote han trascendido las fronteras del océano, convirtiéndose en un problema de rastreo epidemiológico internacional. Se ha informado que aproximadamente 40 pasajeros, entre ellos la esposa de un ciudadano holandés fallecido, tuvieron que desembarcar de emergencia en la isla de Santa Elena, situada en el Atlántico Sur.

A pesar de que las autoridades de los Países Bajos confirmaron este movimiento, se han mantenido cautelosos respecto a la ubicación actual y el estado de salud de estas personas. Mientras tanto, el pánico se ha extendido hacia Europa y África, donde los organismos sanitarios de Sudáfrica y diversos países europeos trabajan incansablemente para rastrear todos los contactos estrechos de quienes estuvieron a bordo del MV Hondius.

La gravedad de la situación quedó evidenciada este miércoles, cuando se confirmó que un hombre que había desembarcado en Santa Elena y posteriormente regresó a Suiza dio positivo por hantavirus. Aunque los detalles exactos de sus desplazamientos no han sido revelados plenamente, este caso confirma que el virus logró propagarse más allá de la embarcación.

Hasta el momento, el balance es trágico con tres personas fallecidas, lo que pone de relieve la vulnerabilidad de los entornos cerrados en expediciones remotas y la importancia crucial de la transparencia médica en situaciones de emergencia sanitaria





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