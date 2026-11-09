Polémica Virgen de la Casa Rosada con Javier Milei durante visita del papa León XIV

La imagen mariana con el presidente Javier Milei causó rechazo en la Casa Rosada durante la visita del papa León XIV, reavivando debates sobre Iglesia y Estado.

En el contexto de la histórica presencia del papa León XIV en territorio argentino, una imagen religiosa exhibida en el interior de la Casa Rosada ha generado una intensa polémica y un marcado aborrecimiento en las plataformas digitales. El núcleo del conflicto radica en los detalles específicos del manto azul de la Virgen que preside la capilla de la primera autoridad del país, un objeto que ha trascendido su función espiritual para convertirse en un foco de tensión política y social.

Origen y bendición de la imagen sagrada

La controversia tiene sus raíces en abril de 2024, cuando la imagen fue confeccionada y bendecida durante una misa oficial en la provincia de Catamarca. El obispo de esa jurisdicción, Luis Urbanc, presidió la ceremonia religiosa que contó con la asistencia de diversas autoridades nacionales, estableciendo un vínculo formal entre la figura mariana y el poder político vigente en ese momento.

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Tras la clausura del evento litúrgico, la Virgen fue entregada como regalo al entonces presidente de la Nación. La pieza fue ideada por un equipo conformado por tres sacerdotes y donada por el comisario Santiago Limón, quienes diseñaron un manto azul con características particulares que han despertado debates sobre la separación entre la Iglesia y el Estado en los espacios gubernamentales.

La viralización del video y la reacción pública

El resurgimiento del escándalo se produjo recientemente cuando la periodista Liliana Franco publicó un video que se volvió viral en redes sociales. En la grabación, Franco muestra el interior de la capilla de la Casa Rosada, permitiendo a los espectadores observar con claridad el diseño específico del manto de la Virgen, donde se distingue una representación gráfica del mandatario.

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Esta visualización detallada ha reacendido las críticas de sectores que consideran inapropiada la exhibición de una figura religiosa utilizada con fines políticos y partidarios dentro de la sede del gobierno nacional. El contraste entre el mensaje conciliador que busca impulsar el actual pontífice en su visita y la presencia de este objeto en la residencia presidencial ha intensificado el repudio generalizado entre la ciudadanía y diversos sectores políticos.

Antecedentes de tensión entre la Iglesia y el Gobierno

El rechazo no surge en el vacío, ya que el diseño original de la Virgen provocó indignación en gran parte del arco político desde su creación. Dirigentes como la senadora Lucía Corpacci y diversas legisladoras provinciales expresaron su desacuerdo, recordando la postura histórica del mandatario, quien en el pasado descalificó duramente al papa Francisco, denominándolo el representante del maligno en la tierra.

Desde la perspectiva del Obispado de Catamarca, la justificación oficial para la creación de la imagen fue establecer un vínculo espiritual. Argumentaron que el encuentro entre el presidente y el pontífice anterior se bordó en el vestido para recordarle que el Santo Pastor está orando por él como hermano y compatriota, con el objetivo de llevar a la Nación a la dignidad que merecen.

Impacto inmediato y perspectivas futuras

La situación actual evidencia la dificultad para mantener una neutralidad religiosa absoluta en los actos de Estado, especialmente durante visitas diplomáticas de alto perfil como la del papa León XIV. La reacción inmediata ha sido un pedido de aclaración y posiblemente de retirada o cambio de la imagen, aunque la autoridad religiosa mantiene su postura de apoyo espiritual al mandatario.

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Mientras tanto, el debate se extenderá más allá de las paredes de la Casa Rosada, afectando la percepción pública sobre la relación entre el Ejecutivo y las instituciones religiosas. La viralización del video de Liliana Franco asegura que el tema permanecerá en la agenda mediática, obligando a las autoridades a gestionar las expectativas tanto de los fieles como de los sectores que exigen una estricta separación de poderes.