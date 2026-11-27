La senadora oficialista viraliza un video bailando al ritmo de Illya Kuryaki como respuesta a las exigencias de Patricia Bullrich, mientras el Senado aprueba la reforma electoral que elimina las primarias, generando debates sobre liderazgo y democracia interna.

La dinámica política en Argentina ha tomado un giro inesperado y altamente mediático que combina la seriedad de los debates legislativos con el humor y la cultura pop, creando un escenario de controversia y viralidad en las redes sociales.

En el centro de este fenómeno se encuentra la senadora oficialista, quien difundió un video en sus plataformas digitales donde se la observa caminando al ritmo de la canción Coolo, interpretada por el grupo musical Illya Kuryaki and the Valderramas, mientras recorre los pasillos del Palacio de San Martín. Esta acción no es arbitraria, sino que responde a una provocación directa y pública realizada anteriormente por la propia legisladora.

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En una transmisión en vivo, la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, había exigido con firmeza mayor actividad y resultados concretos en la Cámara Alta, utilizando la frase lapidaria Móvel el culo, Pato, dirigida a la oposición. La senadora oficialista decidió responder a esta exigencia con una actitud desenfadada, ironizando sobre la posibilidad de que Bullrich respondiera al desafío subiendo un video propio caminando y moviendo el culo al compás de la música, demostrando así una capacidad de respuesta ágil y mediática que ha generado amplios comentarios en la opinión pública.

Senado Aprobó La Reforma Electoral

Paralelamente a este intercambio de mensajes y videos, el Congreso de la Nación ha avanzado en decisiones legislativas de gran trascendencia para la democracia argentina. Este jueves, el Senado aprobó la reforma electoral impulsada por el Gobierno, una iniciativa que será girada inmediatamente a la Cámara de Diputados para su discusión final. Los cambios propuestos son sustanciales y afectan directamente la estructura de las elecciones nacionales previstas para el próximo año.

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El punto más debatido y polémico es la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, conocidas comúnmente como PASO. Esta institución electoral, considerada una de las principales aspiraciones del oficialismo, tenía como objetivo teórico mejorar la performance electoral de Javier Milei como candidato a la reelección, consolidando su liderazgo dentro del espacio gobernante.

Nueva Regla Para Definir Candidatos

Sin embargo, bajo la nueva normativa, los partidos políticos deberán definir a sus candidatos mediante mecanismos internos establecidos en sus cartas orgánicas o a través de acuerdos de consenso entre las facciones. Asimismo, las alianzas electorales tendrán la obligación de establecer sus propios procedimientos de selección de candidatos de acuerdo con sus reglamentos internos, eliminando la votación primaria universal.

Durante el intenso debate legislativo que rodeó la aprobación de esta reforma, el senador José Mayans, jefe de la bancada justicialista en la cámara alta, destacó por su intervención cáustica y humorística. Mayans dirigió una chicana directa hacia el presidente Javier Milei, calificando la iniciativa de eliminar las primarias como un verso político vacío. El senador argumentó que el presidente, con ínfulas reeleccionistas, se da cuenta de que no posee el liderazgo que inicialmente creía tener.

Mayans Critica A Milei Y Bullrich

Mayans hizo referencia a la frase histórica de Milei respecto a Patricia Bullrich, recordando sus palabras Nada que venga acá Patricia a hacerse de la extrema derecha, porque nosotros inventamos esto, y señaló irónicamente que la exministra mide el doble que el Presidente, refiriéndose tanto a su estatura física como a su influencia política. La intervención de Mayans arrancó una risa visible y nostálgica de Patricia Bullrich, quien asistía al debate.

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La ironía del momento no escapó a la crítica política, ya que los opositores argumentan que, le guste o no le guste a Milei, Mayans decía la verdad sobre la realidad del poder. El desenlace del día también incluyó un dato curioso que se volvió viral: el senador Mayans fue a una histórica pizzería porteña, donde pidió dos pizzas, tres bebidas y un postre, cuyo ticket final se hizo famoso, cerrando una jornada marcada por la tensión política, el humor ácido y la conexión con la cultura popular.