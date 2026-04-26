Polémica victoria del Liverpool sobre el Crystal Palace en la Premier League

El Liverpool superó al Crystal Palace 3-1 en un partido marcado por la controversia debido a un gol del visitante en una jugada donde el arquero local estaba lesionado. La afición y el entrenador del Liverpool expresaron su descontento con la decisión del árbitro de no detener el juego.

El Liverpool se aseguró una victoria convincente por 3-1 sobre el Crystal Palace en un partido correspondiente a la jornada 34 de la Premier League , pero la contienda quedó marcada por una intensa polémica que desató la furia de la afición local.

Más allá del resultado deportivo, que consolida las aspiraciones del Liverpool en la lucha por el título, la discusión se centró en un gol del Crystal Palace que llegó en circunstancias consideradas injustas por los jugadores y seguidores del equipo de casa. El partido se desarrolló con un ritmo vibrante desde el inicio, con el Liverpool tomando la iniciativa y buscando constantemente el arco rival.

Sin embargo, la tranquilidad en Anfield se vio perturbada por una jugada controvertida que encendió la polémica y generó un ambiente de tensión palpable en el estadio. El incidente clave se produjo al minuto 70, cuando el Liverpool se encontraba liderando el marcador por 2-0. Ismaïla Sarr, delantero del Crystal Palace, aprovechó un rebote tras una intervención del arquero Freddie Woodman para intentar marcar.

Woodman, en su intento por evitar el gol, sufrió un golpe en la rodilla y quedó tendido en el suelo, visiblemente adolorido. A pesar de la clara señal de lesión del arquero, el juego continuó, y Daniel Muñoz, defensor del Crystal Palace, tomó posesión del balón.

Ante la protesta inmediata de los jugadores del Liverpool y los vehementes reclamos de la afición, el árbitro optó por no detener el juego, permitiendo que Muñoz avanzara y definiera por encima de los defensores, anotando el gol que acortaba la distancia en el marcador. La decisión del árbitro de convalidar el gol generó una ola de indignación en Anfield, con la afición abucheando a Muñoz cada vez que tocaba el balón y los jugadores del Liverpool rodeando al árbitro para expresar su desacuerdo.

La situación se tornó aún más tensa cuando Muñoz fue alcanzado por un objeto lanzado desde la tribuna mientras se disponía a sacar un lateral, lo que obligó a las autoridades a intervenir para controlar el ambiente. El arquero Woodman, a pesar de su evidente dolor, continuó en el campo de juego, lo que también generó controversia y cuestionamientos sobre la seguridad de los jugadores.

Tras el partido, Woodman compartió su perspectiva sobre el incidente: “Sentí un dolor agudo en la parte interna de la rodilla. En ese momento, dudé si levantarme e intentar continuar jugando con dolor o quedarme en el suelo. Es una situación confusa cuando un arquero cae al suelo, ya que uno espera que el juego se detenga automáticamente. Afortunadamente, el gol no nos perjudicó al final”, declaró a Sky Sports.

Por su parte, el entrenador del Liverpool, Arne Slot, no escatimó críticas hacia el árbitro, cuestionando su criterio y su inconsistencia en la aplicación de las reglas.

“He perdido la cuenta de cuántos partidos he jugado en los que un jugador nuestro estaba en el suelo en una posición prometedora y el árbitro detuvo el juego, incluso cuando se trataba de una simulación. Hemos demostrado ser un equipo honesto y no nos tiramos al suelo sin una razón válida. Me resulta incomprensible que los árbitros no reconozcan que no somos un equipo que tiende a exagerar las lesiones.

Si caemos al suelo, es porque realmente hemos sufrido una lesión grave. No culpo al Crystal Palace por aprovechar la situación, pero el árbitro debería haber detenido el partido”, afirmó Slot en la conferencia de prensa posterior al encuentro. La polémica generada por este partido seguramente continuará siendo tema de debate en los próximos días, poniendo de manifiesto la importancia de la interpretación arbitral y su impacto en el desarrollo y el resultado de los encuentros de la Premier League





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