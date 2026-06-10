Polémica por la adhesión de funcionarios al Régimen Simplificado de Ganancias: ¿blanqueo encubierto o regularización?

Análisis de la adhesión al Régimen Simplificado de Impuesto a las Ganancias por parte de Adorni y Angeletti, sus implicaciones tributarias y penales, el debate ético y los controles de ARCA y bancos. Explicación de técnicos sobre el tapón fiscal, la ecuación patrimonial y los límites de la ley.

Continúan vigentes los controles por parte de los bancos y otros sujetos obligados, y la propia ARCA puede emitir Reportes de Operaciones Sospechosas si detecta un incremento inusual de depósitos o ingresos declarados en Ganancias Simplificado entre 2025 y años no prescriptos, que incluyen hasta 2022.

Al adherirse al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias, lo que obtienen Adorni y Angeletti es una regularización tributaria ante ARCA. Sin embargo, si bien la ley no restringe beneficios a funcionarios, éticamente y en el marco de un Gobierno que argumenta austeridad y recortes de gastos, surge la interrogante de cómo pueden evadir multas y una posible denuncia penal.

El objetivo de la adhesión a Ganancias Simplificado es presentar de manera muy ordenada los ingresos y gastos de 2025 en la próxima declaración jurada de julio, evitando así que ARCA examine la ecuación patrimonial entre los bienes poseídos en 2022, 2023 y 2024, que no habían sido exteriorizados previamente, y el año base 2025, sin enfrentar sanciones administrativas ni una denuncia penal tributaria. Cabe aclarar que esto no exime del tema penal, como el enriquecimiento ilícito, ni de las presuntas infracciones por lavado de dinero.

Pero si se incluyen fondos no declarados, podría servir para alegar que eran fondos en negro que se evadieron, argumento que se esgrimiría en sede penal. La Ley de Inocencia Fiscal no establece un tope para la cifra que se puede incluir. No existe un monto máximo para declarar en Ganancias Simplificado, ya que no es un verdadero blanqueo, sino una forma de no justificar el patrimonio. Según Daniel Pérez, del estudio Pérez, Fiocco & Asoc.

, el beneficio concreto radica en el escudo y bloqueo de años anteriores, y en la cantidad de dinero que se ingrese al sistema. El jefe de Gabinete quedó en el ojo de la tormenta y bajo fuerte presión pública, incluso de sectores aliados. La polémica se acrecienta porque la legislación aprobada en febrero elevó los montos mínimos de evasión para funcionarios públicos de alta jerarquía.

Adorni y Angeletti ingresan al Régimen de Ganancias Simplificado para obtener la presunción de exactitud de las declaraciones juradas previas en el impuesto, afirma el consultor tributario Hernán D'Agostino, pero aclara que el patrimonio de Adorni debe informarse igual por ser empleado público. Los expertos explican que la adhesión se debe a que antes de someterse al delito de lavado de dinero, buscan regularizar.

Más allá de que ARCA no reclamará impuestos por lo ocultado voluntariamente, consideran los expertos, si el banco que utilizan para regularizar esos bienes no hace un Reporte de Operaciones Sospechosas o preserva las escrituras, y si esa regularización corresponde a años anteriores a 2025, tendrían el beneficio del tapón fiscal. Hace meses que Adorni y Angeletti trabajan en esto.

La inscripción en el régimen permite realizar una especie de blanqueo encubierto o pseudo blanqueo, señala Guillermo Pérez, de GNP Consultores. La ecuación patrimonial, que consiste en que el patrimonio al inicio más ingresos de todo tipo debe igualar al patrimonio final más consumo, debe ser impecable en la declaración 2025.

Quien adhiera debe tener precisa la declaración en ingresos y gastos deducibles, y que ARCA no encuentre diferencias significativas: no superar el 15% de esos ingresos o facturas, no alcanzar el mínimo de la ley penal tributaria (cien millones de pesos) y que no haya facturas apócrifas. En cuanto a ingresos y gastos, podría incluir bienes en su patrimonio que, si provienen de años anteriores a 2025, obtienen el beneficio del tapón fiscal (ARCA ni lo revisa).

Este régimen no tiene nada que ver con un blanqueo; el término dólares del colchón solo genera confusión. Las exteriorizaciones de años anteriores no se modifican hasta su culminación, aunque el contribuyente adhiera a Ganancias Simplificado para 2025





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