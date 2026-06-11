Polémica por el patrimonio de Manuel Adorni y sus inversiones en Bitcoin

El Jefe de Gabinete justifica el aumento de sus activos mediante el trading de criptomonedas, pero expertos cuestionan la falta de pruebas técnicas y la trazabilidad de sus billeteras.

La reciente presentación de la declaración jurada por parte de Manuel Adorni , el jefe de Gabinete, ha generado un intenso debate en el ámbito político y financiero de Argentina.

El funcionario ha intentado justificar un incremento significativo en su patrimonio personal alegando que gran parte de este crecimiento se debe a operaciones de compra y venta de Bitcoin realizadas hace varios años. Según el relato de Adorni, su incursión en el mundo de las criptomonedas comenzó alrededor del año 2013, intensificando sus inversiones durante el 2014.

En aquel periodo, el funcionario afirma haber invertido una suma aproximada de 200 mil dólares, lo que posteriormente le habría reportado ganancias cercanas a los 300 mil dólares. Un aspecto particularmente polémico de su declaración es el reconocimiento de que estos fondos no fueron declarados en su momento, argumentando que el ahorro no registrado era la única vía para distanciarse de lo que él denomina la vieja política.

Esta justificación ha sido recibida con escepticismo por diversos sectores, ya que plantea una contradicción ética para alguien que ahora ocupa un cargo de alta jerarquía en la administración pública. Para respaldar sus afirmaciones, Adorni ha proporcionado detalles sobre transacciones específicas que habrían ocurrido en el pasado. Asegura que en agosto de 2017 adquirió trece bitcoins a un precio unitario de 3356 dólares, sumando una inversión de unos 43 mil dólares.

Posteriormente, añadió más unidades a su cartera, incluyendo una compra el 2 de noviembre de 2017 a un precio de 7234 dólares. El punto culminante de su estrategia habría sido la venta de diez de esos bitcoins en marzo de 2018, cuando el precio alcanzó los 8824 dólares, obteniendo así un beneficio aproximado de 45 mil dólares en esa sola operación.

El funcionario también mencionó el uso de billeteras de papel, una herramienta común en los inicios de la tecnología blockchain para resguardar el capital fuera de los intercambios digitales y evitar que los fondos quedaran expuestos en plataformas vulnerables. Sin embargo, este detalle ha sido el punto de partida para que diversos analistas técnicos cuestionen la veracidad de su relato, ya que la naturaleza de la blockchain permite el rastreo de cada movimiento si se cuenta con la dirección pública de la billetera, algo que el funcionario no ha proporcionado.

Especialistas en el sector cripto, como el periodista Maxi Firtman, han señalado que existen inconsistencias fácticas y discursivas en la explicación del funcionario. La principal crítica radica en la falta de transparencia sobre las direcciones de las billeteras utilizadas.

En el ecosistema de Bitcoin, cualquier persona puede observar el saldo y los movimientos de una dirección pública, pero demostrar la propiedad de dicha dirección requiere que el titular pueda firmar una transacción, moviendo aunque sea una fracción mínima de la moneda. Los críticos sugieren que Adorni podría estar utilizando datos públicos de billeteras ajenas para construir una narrativa de ganancias extraordinarias que justifique su patrimonio ante la justicia.

No obstante, existen visiones divergentes. Algunos expertos sostienen que el discurso de Adorni es coherente con la experiencia de los primeros adoptantes de la tecnología, quienes operaban principalmente a través de sistemas persona a persona o P2P, ya que en 2014 no existían las plataformas reguladas y accesibles que hay en la actualidad.

Esta dualidad de opiniones deja la cuestión en un terreno de incertidumbre técnica y jurídica, donde la única prueba definitiva sería la revelación de las claves públicas y la ejecución de una firma digital que valide la titularidad de los fondos reclamados





clarincom / 🏆 3. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Manuel Adorni Bitcoin Declaración Jurada Blockchain Patrimonio

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Declaración jurada de Manuel Adorni sobre su patrimonio incluye inversiones en Bitcoin y propiedadesThe declaration includes assets that were not included in previous declarations, including approximately $513,000 from investments made with Bitcoin between 2013 and 2018. The corrections cover both the declarations of his wealth and the corresponding tax declarations for the last five years. The reconstruction also includes modifications related to his wife's wealth.

Read more »

El relato de Manuel Adorni sobre su ganancia en bitcoin, chequeado por un expertoEl vocero presidencial aseguró que su patrimonio fue generado íntegramente en el sector privado antes de ingresar al Gobierno; admitió haber mantenido ahorros no declarados durante años

Read more »

Revelaciones sobre el patrimonio en Bitcoin del Jefe de Gabinete Manuel AdorniUn análisis detallado sobre las inversiones en criptomonedas de Manuel Adorni, el crecimiento de su capital y la polémica omisión de estos activos en su declaración jurada.

Read more »

Manuel Adorni y su polémica declaración jurada: revelaciones sobre fondos no declarados y presunto enriquecimientoEl jefe de Gabinete presentó su declaración jurada donde admite la tenencia de fondos omitidos anteriormente, detalla sus activos inmobiliarios y reconoce deudas millonarias en medio de una investigación judicial.

Read more »