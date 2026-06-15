Polémica por comentario insensible de Cirio sobre la muerte del youtuber Gaspi en accidente de helicóptero

El streamer Cirio generó un fuerte repudio tras hacer un comentario frío y carente de empatía sobre el fallecimiento del youtuber Gaspi en un accidente de helicóptero en Brasil, durante una transmisión en vivo. El episodio reaviva el debate ético en la comunidad de creadores de contenido.

La comunidad de streamers y creadores de contenido se encuentra de luto tras el trágico fallecimiento del youtuber Gaspi en un violento accidente de helicóptero en Brasil.

En medio de este clima de dolor, el streamer argentino conocido como Cirio encendió su transmisión en vivo y realizó un comentario frío e insensible sobre el accidente, lo que desató una ola de repudio en internet. Durante su live, Cirio intercambiaba mensajes con sus seguidores cuando decidió expresar una opinión desatinada y carente de empatía respecto al fallecimiento de su colega, generando indignación de forma inmediata.

Sus palabras, directas y sin ninguna consideración humanitaria, fueron calificadas por muchos como un acto de desprecio absoluto hacia la gravedad del suceso y hacia el dolor de la comunidad. La audiencia no tardó en criticar duramente al streamer, señalando su falta total de sensibilidad ante la tragedia que le costó la vida a otro miembro del ámbito del entretenimiento digital.

Los fragmentos de video con dichos de Cirio se viralizaron rápidamente en redes sociales, multiplicando el debate sobre la responsabilidad ética de los comunicadores en momentos de crisis. Este episodio vuelve a colocar al argentino en el centro de la controversia, enfrentando una opinión pública mayoritariamente en contra que cuestiona sus valores y su comportamiento como figura pública.

Ante la magnitud de la reacción, Cirio se suma a una lista de creadores que han sido señalados por comentarios inapropiados en contextos delicados, reabriendo el discurso sobre los límites del humor y la libre expresión en el streaming. Por otro lado, el dueño del helicóptero accidentado, Turco García, ha emitido un comunicado para aclarar su situación sentimental con Mariela Prieto, aunque este aspecto no opaca el principal foco de atención: la tragedy y las reacciones que ha generado en el ecosistema digital





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