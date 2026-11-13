Polémica por 21 nombramientos de embajadores en Cancillería argentina

El canciller Patricio Quirno envió 21 pliegos al Senado con fechas retroactivas, generando reclamos por amiguismo y saltándose criterios de mérito de la funcionariado.

El gobierno nacional desató una intensa disputa política y administrativa tras remitir al Senado de la Nación 21 pliegos para el ascenso y designación de embajadores en tiempo récord. Estas nominaciones, enviadas el 16 de octubre, han generado fuertes reclamos por presuntas prácticas de amiguismo y por ignorar los estándares profesionales establecidos en el Ministerio de Relaciones Exteriores. La oposición y sectores internos del partido de gobierno han calificado estos movimientos como una violación a la ética pública y a los méritos técnicos.

Nombramientos controversiales y fechas retroactivas

Los pliegos enviados por el canciller Patricio Quirno solicitan que los nuevos embajadores inicien sus funciones con fechas retroactivas al 1 de enero de 2026 y 2027. Esta medida ha sido señalada como una maniobra para acelerar la integración de una dupla diplomática leal, excluyendo a funcionarios con trayectoria consolidada. La velocidad de estos procesos contradice los plazos habituales de la carrera diplomática, lo que ha levantado sospechas sobre la objetividad de las decisiones adoptadas.

Also read Quirno habló del abrazo con los Milei tras la partida del Papa y envió un mensaje a la interna

Entre los designados se encuentran figuras de estrecha confianza del ejecutivo, como Juan Manuel Navarro, Mariana Plaza, Francisco Tropepi y Natalia Gunski. El peronismo en el Senado ya anunció que rechazará estos pliegos, argumentando que no se respetaron las mayorías y minorías parlamentarias. La senadora Patricia Bullrich fue notificada directamente sobre la situación y confirmó su intención de no aprobar los nominados más cuestionados.

Conflictos internos en el Ministerio de Relaciones

Dentro de la Cancillería, existe un profundo malestar por la postulación de funcionarios que llevan menos de tres años en el cargo de ministros de primera. Fuentes internas revelan que Patricio Quirno y la subsecretaria de Coordinación y Administración Exterior, Cristina Dellepiane, lideraron este proceso para imponer a sus candidatos preferidos. Se acusa a esta dupla de construir un túnel del tiempo administrativo para saltarse la jerarquía establecida.

Advertisement

Los candidatos propuestos por la junta calificadora, incluyendo a Mariana Plaza y Francisco Tropepi, fueron descartados en favor de otros nombramientos. Esta decisión ha generado una división en el equipo técnico del ministerio, donde se prioriza la lealtad política sobre el mérito profesional. La historia reciente muestra vínculos personales antiguos entre los protagonistas, lo que reforzó las sospechas de un círculo cerrado.

Contexto histórico y relaciones diplomáticas

La estrecha relación entre Quirno, Dellepiane y Plaza se remonta a la gestión de Mauricio Macri, cuando trabajaron juntos en cargos de alto nivel. En ese entonces, se registraron controversias administrativas que fueron resueltas por la dupla actual, fortaleciendo su alianza política. Mariana Plaza, embajadora ante Gran Bretaña, ha sido criticada por su postura pragmática en relaciones con el Reino Unido, conocida como doctrina Plaza.

El conflicto con el peronismo en el Senado se profundiza por la ausencia de la Comisión de Acuerdos desde la muerte de Juan Carlos Pagotto. Maximiliano Abad presidirá las sesiones del 17 y 18 de octubre para tratar los pliegos. La oposición asegura que estos nombramientos no solo afectan la diplomacia, sino que también incrementan el gasto público en un momento de ajuste fiscal.

Impacto futuro y respuesta del Legislativo

El Senado está preparado para bloquear estas designaciones, lo que podría dejar a la diplomacia argentina en una situación de incertidumbre. Las medidas tomadas por el gobierno de Milei buscan consolidar un equipo alineado políticamente, pero enfrentan la resistencia de un legislativo que exige transparencia y criterio profesional. La disputa refleja tensiones mayores sobre la gestión del Estado y la independencia de los organismos técnicos.

Advertisement

Los analistas políticos sugieren que esta maniobra podría tener consecuencias a largo plazo en la imagen internacional del país. La percepción de nepotismo en cargos clave puede debilitar la credibilidad de las negociaciones exteriores. Mientras tanto, el gobierno insiste en la necesidad de una diplomacia eficiente, aunque sus métodos siguen siendo objeto de intensos escrutinios y críticas públicas.