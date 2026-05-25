Polémica en la Final: El Análisis del VAR y el Penal de Rivero

Detalle exhaustivo sobre la jugada polémica que permitió a Belgrano empatar la final, analizando el movimiento de Rivero y la intervención del VAR.

La final del torneo dejó una marca imborrable no solo por el resultado, sino por una decisión arbitral que generó un intenso debate en todo el ámbito del fútbol.

El punto neurálgico de la controversia se centró en la acción que terminó otorgándole a Belgrano una oportunidad crucial para empatar el encuentro 2-2 en los instantes finales del partido. El protagonista de esta jugada fue Rivero, quien se vio envuelto en una situación técnica compleja donde la línea entre lo natural y lo sancionable resultó ser sumamente delgada.

El árbitro principal, Falcón Pérez, inicialmente no percibió la infracción en el campo de juego, lo que demuestra lo sutil que fue el movimiento en tiempo real y la dificultad de juzgar tales acciones sin el apoyo de la tecnología moderna. El análisis detallado de la jugada revela que Rivero mantenía su brazo en una posición que parecía natural, situado al costado de su cuerpo mientras esperaba la evolución de la jugada.

Sin embargo, en el momento preciso en que el balón se aproximaba, el jugador realizó un movimiento instintivo con el objetivo de interceptar el pase. Este gesto implicó inclinar el cuerpo, bajar el hombro y, fundamentalmente, abrir ligeramente el codo, lo que aumentó la superficie de contacto y provocó que la pelota impactara en su brazo. Esta acción fue la clave para que el VAR, liderado por Leandro Rey Hilfer, sugiriera la revisión.

Al observar las imágenes repetidas, Falcón Pérez pudo notar que no se trataba de una postura pasiva, sino de un movimiento adicional y activo para cortar la trayectoria del envío realizado por Uvita Fernández. El árbitro explicó posteriormente que, aunque en primera instancia no le pareció falta, la pantalla le permitió ver ese desplazamiento del brazo que transformó la jugada en un penal cobrable.

La intervención del VAR no fue inmediata, ya que Rey Hilfer dedicó cerca de tres minutos a analizar minuciosamente las imágenes desde la cabina antes de llamar al juez principal para la revisión en el monitor. Este tiempo de espera aumentó la tensión en el estadio y entre los jugadores. Tras ver la secuencia, Falcón Pérez justificó su decisión mediante gestos corporales, explicando por micrófono que el movimiento del brazo fue el factor determinante.

Resulta interesante observar la reacción de Rivero, quien inmediatamente después del contacto retrajo el brazo hacia atrás, un gesto que parecía intentar demostrar que no había tenido la intención de jugar la pelota con la mano, aunque para el reglamento el movimiento previo ya había sellado su destino. Esta decisión fue determinante para el resultado final y puso bajo la lupa la actuación del colegiado, quien se encuentra en un proceso de evaluación para posibles participaciones en competiciones mundiales.

Más allá de este episodio, el arbitraje general fue calificado como correcto, habiendo evitado la mayoría de las polémicas graves. Hubo decisiones acertadas, como la tarjeta amarilla mostrada muy temprano a Aníbal Moreno en los primeros minutos del primer tiempo.

Asimismo, se destacó una jugada al inicio de la segunda mitad donde un defensor logró pellizcar la pelota antes de chocar con Meza, evitando así una falta innecesaria. El árbitro mostró un criterio equilibrado durante la mayor parte del encuentro, limitando el número de amonestaciones a solo cuatro tarjetas amarillas.

No obstante, el clima se tornó hostil hacia el final del partido, culminando con la tarjeta roja para el entrenador Coudet. El técnico, visiblemente frustrado y enfurecido por la decisión del penal, encaró al árbitro y lo calificó de ladrón, lo que provocó su expulsión inmediata. Este cierre explosivo contrastó con el desarrollo técnico del juego, dejando una sensación mixta sobre la gestión del partido en un escenario de altísima presión competitiva





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