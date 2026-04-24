Polémica en el Superclásico: El VAR Anula un Gol de Defensa y Justicia ante Boca

Un gol de Juan Gutiérrez fue anulado por el VAR en el partido entre Defensa y Justicia y Boca Juniors, generando una fuerte polémica por una supuesta posición adelantada. Este incidente se suma a otras controversias arbitrales recientes que han puesto en duda la imparcialidad del VAR en el fútbol argentino.

La jornada futbolística argentina se vio sacudida por una polémica arbitral en el encuentro entre Defensa y Justicia y Boca Juniors , disputado en el estadio Norberto Tomaghello.

Apenas comenzado el partido, cuando corrían apenas cinco minutos de juego, el equipo local, Defensa y Justicia, creyó haber abierto el marcador gracias a un gol de Juan Gutiérrez. El delantero conectó de cabeza un centro preciso y bien ejecutado por Agustín Hausch, desatando la euforia en las tribunas y entre los jugadores del Halcón.

Sin embargo, la celebración fue efímera y rápidamente se vio empañada por la intervención del VAR. La cabina ubicada en Ezeiza, a cargo de Silvio Trucco, tomó la decisión de revisar la jugada y, tras varios minutos de análisis y suspenso, determinó que el gol debía ser anulado por una posición adelantada de Gutiérrez, considerada mínima pero existente según el trazado de líneas realizado por los árbitros asistentes de video.

Esta decisión generó una inmediata y visible reacción de protesta por parte del cuerpo técnico y los jugadores de Defensa y Justicia, quienes consideraron que la revisión no fue concluyente y que el atacante se encontraba habilitado al momento de recibir el pase. La controversia se intensificó al analizarse las imágenes transmitidas por televisión, donde se observó que la posición de Pellegrino, otro jugador involucrado en la jugada, con el pie aparentemente sobre la línea azul, generaba dudas sobre la correcta aplicación de la regla del fuera de juego.

La perspectiva visual sugería que la línea de referencia debería haber estado ubicada más atrás, lo que ponía en tela de juicio la precisión del trazado realizado por el VAR. Este incidente no es aislado y se suma a una creciente lista de decisiones arbitrales controvertidas en el fútbol argentino, especialmente aquellas en las que el VAR ha tenido un papel determinante.

La semana anterior, Boca Juniors ya había sido beneficiado por una decisión del VAR en el clásico disputado en el estadio Monumental, donde se impuso a River Plate por 1-0 con un gol de penal convertido por Leandro Paredes. En ese partido, una clara falta cometida sobre Lucas Martínez Quarta en el área de Boca, en la última jugada del encuentro, no fue sancionada por el árbitro principal, Darío Herrera, y tampoco fue señalada desde la cabina del VAR por Héctor Paletta.

Esta omisión generó una fuerte polémica y acusaciones de favoritismo hacia el equipo xeneize. La repetición de situaciones similares alimenta el debate sobre la transparencia y la imparcialidad del VAR, así como sobre la necesidad de mejorar los protocolos y la capacitación de los árbitros asistentes de video. La inconsistencia en la aplicación de las reglas y la subjetividad en la interpretación de las imágenes son algunos de los principales puntos de crítica que se le hacen al sistema.

La sensación generalizada es que el VAR, en lugar de solucionar problemas, ha generado nuevas controversias y ha aumentado la desconfianza en el arbitraje. La polémica en torno al VAR ha trascendido los límites del campo de juego y se ha convertido en un tema de debate nacional. Los hinchas, los entrenadores, los jugadores y los medios de comunicación han expresado sus opiniones al respecto, exigiendo mayor claridad y transparencia en las decisiones arbitrales.

Algunos proponen la implementación de micrófonos para que los árbitros puedan explicar sus decisiones en tiempo real, mientras que otros sugieren la creación de un panel de expertos independientes que revise las jugadas polémicas y emita un dictamen vinculante. La necesidad de un cambio en el sistema es evidente, ya que la actual situación está generando un clima de tensión y desconfianza que afecta la credibilidad del fútbol argentino.

La Federación Argentina de Fútbol (AFA) se ha visto presionada para tomar medidas y ha anunciado que está trabajando en la revisión de los protocolos del VAR y en la capacitación de los árbitros. Sin embargo, hasta el momento no se han implementado cambios significativos y la polémica continúa.

El futuro del VAR en el fútbol argentino es incierto, pero lo que está claro es que es necesario encontrar una solución que garantice la justicia y la transparencia en las decisiones arbitrales, para preservar la integridad del juego y la confianza de los aficionados





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