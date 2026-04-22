Polémica en el Superclásico: El árbitro VAR justifica su decisión de no revisar la jugada de Blanco sobre Martínez Quarta

Héctor Paletta, el árbitro VAR del Superclásico entre River y Boca, defendió la decisión de Darío Herrera de no sancionar falta en la jugada que involucró a Nicolás Blanco y Marcos Martínez Quarta, argumentando que la evidencia apoyaba la determinación tomada en el campo. Su explicación ha generado controversia y debate sobre la consistencia del VAR en el fútbol argentino.

La controversia desatada tras el Superclásico entre River Plate y Boca Juniors , disputado el domingo en el Monumental, continúa generando debate y análisis. El foco de atención se ha centrado en la actuación del árbitro VAR , Héctor Paletta , quien ha admitido que no consideró necesaria una revisión de la jugada que involucró a Nicolás Blanco y Marcos Martínez Quarta.

Esta admisión ha provocado una ola de críticas y cuestionamientos sobre la consistencia y el criterio en la aplicación del VAR en el fútbol argentino. Paletta defendió la decisión del árbitro principal, Darío Herrera, argumentando que la evidencia disponible respaldaba la determinación tomada en el campo de juego. Según sus declaraciones, el contacto entre Blanco y Martínez Quarta no fue lo suficientemente fuerte como para justificar una intervención del VAR.

Describió la acción como una jugada 'gris' y enfatizó la exageración en la caída del defensor de Boca Juniors. La explicación de Paletta ha sido recibida con escepticismo por muchos, quienes señalan la aparente contradicción con otras situaciones similares que sí fueron revisadas y sancionadas durante la temporada. La falta de revisión en este caso particular ha alimentado la percepción de favoritismo o inconsistencia en la aplicación de las reglas.

El árbitro VAR justificó su decisión basándose en la interpretación de la fuerza del contacto y la percepción de la caída de Martínez Quarta. Argumentó que la imagen de la jugada sugería que Blanco simplemente utilizó su brazo como punto de referencia al desplazarse hacia atrás, sin intención de cometer una falta.

Paletta también señaló la diferencia de estatura y peso entre los jugadores involucrados, sugiriendo que Martínez Quarta, con 1,80 metros y 80 kilos, no fue afectado significativamente por el contacto. Sin embargo, esta explicación no ha convencido a muchos analistas y aficionados, quienes consideran que el empujón de Blanco sí merecía una revisión más exhaustiva.

La polémica se intensificó al compararse la jugada con una situación similar en la que Herrera sí había cobrado una falta a favor de Boca Juniors, en un partido anterior. En ese caso, el delantero Maximiliano Salas había empujado a Lautaro Di Lollo, y el árbitro principal había sancionado la falta. La diferencia, según Paletta, es que el cabezazo posterior de Salas se desvió, lo que eliminó la necesidad de una intervención del VAR.

No obstante, esta justificación ha sido criticada por considerarse una excusa para evitar la revisión de una jugada potencialmente crucial. Paletta también recordó su actuación en el Superclásico anterior, disputado en la Bombonera, donde había llamado a Ramírez para anular un gol de Milton Giménez sobre la hora, lo que benefició a River Plate.

Sin embargo, aclaró que en esa ocasión la llamada fue para revisar la jugada, no para cambiar la decisión original, lo que contrasta con su inacción en el partido del Monumental. La situación ha generado un debate más amplio sobre el rol y la responsabilidad del árbitro VAR en el fútbol argentino. Muchos exigen mayor transparencia y consistencia en la aplicación de las reglas, así como una mayor rendición de cuentas por parte de los árbitros.

La actuación de Paletta en el Superclásico ha puesto de manifiesto la necesidad de establecer protocolos más claros y precisos para la intervención del VAR, con el fin de evitar controversias y garantizar la justicia en el juego. La comparación con otras situaciones similares, tanto en el mismo partido como en encuentros anteriores, ha evidenciado la subjetividad en la interpretación de las reglas y la falta de uniformidad en la aplicación del VAR.

La polémica también ha reabierto el debate sobre la influencia de la presión mediática y la opinión pública en las decisiones arbitrales. Algunos argumentan que los árbitros pueden verse influenciados por el temor a las críticas o el deseo de evitar la polémica, lo que puede afectar su imparcialidad. Otros sostienen que los árbitros deben ser capaces de tomar decisiones objetivas y basadas en las reglas, independientemente de la presión externa.

En definitiva, el caso Paletta ha puesto en evidencia la complejidad del arbitraje en el fútbol moderno y la necesidad de seguir trabajando para mejorar la calidad y la transparencia del sistema





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