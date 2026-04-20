Polémica en el Superclásico: Arbitraje bajo la lupa tras una actuación decisiva

Análisis crítico sobre las actuaciones arbitrales en el Superclásico, la falta de gol de River Plate, el nivel superlativo de Paredes y las suspicacias sobre el uso del VAR.

El reciente Superclásico dejó un reguero de polémicas que trascienden el resultado futbolístico y ponen en tela de juicio la estructura misma del arbitraje en el fútbol argentino. La figura de Leandro Paredes se erige como un faro de distinción técnica, marcando una brecha de calidad abismal respecto al resto de los futbolistas que compiten en el ámbito local.

Su capacidad para manejar los tiempos del encuentro y su jerarquía individual lo sitúan en un peldaño superior, donde quizás solo Ángel Di María logra asomarse con destellos de genialidad similares. Sin embargo, la narrativa del partido no puede explicarse únicamente desde el brillo de las individualidades, sino desde la preocupante falta de eficacia ofensiva que River Plate arrastra desde hace tiempo, evidenciada dramáticamente cuando el equipo se queda sin su carta de gol apenas iniciado el encuentro. La fragilidad táctica del Millonario frente a la solidez circunstancial del mediocampo xeneize fue el eje sobre el cual giró la disputa de una pelota que, en realidad, fue disputada con más ímpetu que claridad futbolística. El núcleo de la controversia recae, sin lugar a dudas, sobre la labor de Héctor Paletta al frente del VAR. La disparidad de criterios resulta alarmante y difícil de justificar bajo una óptica de imparcialidad. Mientras que Darío Herrera, el juez principal, fue convocado diligentemente para revisar una jugada penal a favor de Boca Juniors, el mismo rigor no fue aplicado cuando se produjo la acción polémica en el área opuesta que involucró a River Plate. Es innegable que la figura de Paletta arrastra cuestionamientos vinculados a sus supuestas afinidades personales, un factor que en el fútbol profesional debería ser irrelevante, pero que en el contexto argentino alimenta constantes suspicacias. Cuando un árbitro de video decide ignorar una jugada de tal trascendencia en los minutos finales, la sospecha sobre su proceder no es solo una reacción emocional del hincha, sino una crítica legítima sobre la falta de homogeneidad en la aplicación de la tecnología aplicada al deporte. Finalmente, es preciso analizar el entorno mediático y psicológico que envolvió este compromiso. Se percibe una maquinaria orquestada, que incluye a voces autorizadas dentro de la órbita de Boca Juniors, quienes trabajaron con antelación para condicionar el arbitraje, recordando antecedentes desfavorables de Herrera y buscando establecer una presión insostenible. Este tipo de tácticas, sumadas a una performance general del partido bastante pobre por parte de ambos conjuntos, deslucen lo que debería ser la máxima fiesta del deporte nacional. Boca no jugó un encuentro brillante, ni mucho menos; su victoria se explica a través de la superioridad de su mediocentro y el apoyo de un sistema arbitral que parece tener dos varas de medir distintas. La explicación de Martínez Quarta sobre la falta de Blanco al cierre del duelo solo viene a confirmar que, más allá de la táctica y la estrategia, el desenlace quedó marcado por una decisión controvertida que deja una mancha profunda en el desarrollo del torneo y en la transparencia que se exige en el fútbol de élite





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