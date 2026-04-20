Polémica en el Monumental: El análisis arbitral que divide las aguas tras el triunfo de Boca

El Superclásico sigue dando que hablar tras el triunfo de Boca Juniors ante River. La jugada polémica en el final del partido genera opiniones encontradas entre árbitros, jugadores y especialistas, quienes debaten sobre la validez de un posible penal no sancionado.

El reciente Superclásico argentino, que culminó con una ajustada victoria de Boca Juniors por 1-0 frente a River Plate en el emblemático estadio Monumental, ha dejado tras de sí una estela de controversia que todavía resuena en los medios deportivos y en las conversaciones de los aficionados.

La jugada que desató la discordia ocurrió durante los minutos finales del compromiso, cuando los futbolistas del equipo Millonario exigieron airadamente la sanción de un penal tras un contacto físico sobre Lucas Martínez Quarta dentro del área. A pesar de los reclamos, el árbitro Darío Herrera mantuvo su postura original y decidió no sancionar la falta, lo que generó una división inmediata entre los espectadores, analistas y los propios protagonistas del encuentro. Leandro Paredes, una de las figuras destacadas del Xeneize, se refirió a la acción durante una entrevista, restando importancia a la polémica y respaldando la decisión del colegiado. Desde su perspectiva, el contacto no tuvo la intensidad suficiente para ser considerado una infracción sancionable, argumentando que si se cobrara cada roce de ese tipo, los partidos se verían interrumpidos constantemente por decenas de penas máximas. Sus declaraciones reflejan una visión pragmática que busca minimizar la influencia del azar o de interpretaciones arbitrales en el desenlace de un juego tan trascendental para el fútbol local. Por otro lado, la comunidad arbitral se vio envuelta en un acalorado debate. Especialistas como Miguel Scime defendieron la actuación de Herrera, sosteniendo que el contacto no fue lo suficientemente temerario para alterar el curso del jugador de River, sugiriendo que la caída fue más una exageración que el resultado de un impacto ilícito. Según Scime, el árbitro actuó correctamente al evaluar que la acción no impedía físicamente al futbolista llegar a disputar el esférico. Sin embargo, la postura opuesta fue defendida con vehemencia por figuras como Guillermo Marconi y Javier Castrilli. Marconi calificó la decisión como un error garrafal, insistiendo en que el empujón fue evidente y que la omisión del VAR resultó incomprensible dado el reglamento vigente. Para Marconi, el impacto fue un acto de torpeza que debió ser penalizado, cuestionando incluso la imparcialidad del arbitraje en partidos donde participa Boca Juniors. De manera similar, Castrilli utilizó las plataformas digitales para desglosar la infracción, explicando que la fuerza aplicada no es el único factor a considerar, sino la capacidad del empujón para desestabilizar a un rival en una posición vulnerable. Este choque de opiniones pone en evidencia la dificultad de aplicar criterios uniformes en el fútbol moderno, donde la tecnología no siempre logra apagar el fuego de las discusiones históricas que definen al Superclásico. La falta de consenso entre quienes conocen el reglamento en profundidad subraya que, más allá de la normativa, la interpretación humana sigue siendo el factor más influyente y, a la vez, el más cuestionado en la toma de decisiones críticas dentro del campo de juego





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