Polémica en Bajo Flores: Independiente gana 2-1 ante San Lorenzo con expulsión de Alexis Cuello y debate por penal no cobrado

La victoria de Independiente ante San Lorenzo se vio empañada por una polémica jugada en los minutos finales, donde Alexis Cuello fue expulsado por simulación en lugar de un penal. Las reacciones de jugadores, técnicos y aficionados generaron un intenso debate sobre la justicia arbitral y la actitud del delantero.

La victoria de Independiente por 2-1 ante San Lorenzo en Bajo Flores estuvo envuelta en una polémica que dejó a los aficionados divididos y generó un intenso debate en el mundo del fútbol argentino.

Con el marcador a favor del Rojo y el Ciclón presionando en los minutos finales, el delantero Alexis Cuello cayó dentro del área en una jugada que desató la furia de los locales, quienes reclamaron un penal que nunca llegó. El árbitro Pablo Dóvalo, en lugar de señalar la pena máxima, sancionó a Cuello por simulación y, al estar amonestado, lo expulsó del partido.

La decisión generó una ola de protestas, tanto hacia el colegiado como hacia Claudio Tapia, presidente de la AFA, con insultos y reclamos que resonaron en las gradas. Las imágenes de la jugada, vistas desde diferentes ángulos, no aclararon del todo la situación, lo que sumó más confusión a un episodio que dejó a muchos cuestionando la justicia del arbitraje.

Lo más llamativo fue la actitud de Cuello, quien, en lugar de protestar como suelen hacer los jugadores en situaciones similares, se mostró resignado, con los brazos abiertos y una expresión de incredulidad. Se arrodilló, movió la cabeza como si aceptara la decisión y hasta esbozó una sonrisa antes de retirarse al vestuario. Esta reacción, inusual en el fútbol argentino, donde los jugadores suelen ser más combativos, generó aún más controversia.

Los propios hinchas de San Lorenzo, que en su mayoría creen que fueron perjudicados por la decisión arbitral, también criticaron la actitud del delantero, preguntándose si su expulsión fue una estrategia para evitar jugar en los octavos de final, ya que la quinta tarjeta amarilla lo dejaría fuera del partido ante River Plate en el Monumental. Los técnicos de ambos equipos ofrecieron sus opiniones en la conferencia de prensa posterior al partido.

Gustavo Quinteros, entrenador de Independiente, se mostró más templado al analizar la jugada: 'Desde mi perspectiva, vi la repetición y creo que Cuello se tira antes. Parece que Cedrés estaba parado con el pie estirado y él se lanza, chocando con el pie del defensor. Nosotros también recibimos un penal dudoso en cancha de Boca. Es la interpretación del árbitro, y él tiene mucho que ver'.

Por su parte, Gustavo Álvarez, técnico de San Lorenzo, no ocultó su enojo y, aunque evitó hablar directamente con los árbitros, dejó claro su desacuerdo: 'No hablo con los árbitros. Vi penal en la cancha y vi penal en las imágenes. ¿Alguien vio otra cosa? Porque si alguien vio otra cosa, la reviso otra vez.

De los que están aquí, ¿alguien vio otra cosa? ¿No? Bueno, ahí tienen la respuesta'. La jugada seguirá siendo tema de debate en los próximos días, con dudas sobre la simulación, la decisión arbitral y el futuro de Cuello, quien, por una tarjeta amarilla o roja, no podrá estar en el crucial primer duelo de eliminación directa del Torneo Apertura





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