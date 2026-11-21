Análisis de la rivalidad entre Patricia Bullrich y el gobierno de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires, sus disputas locales y la posición sobre las PASO en los distritos clave.

La tensión política en la provincia de Buenos Aires refleja una división interna significativa entre el sector de la senadora Patricia Bullrich y el gobierno nacional liderado por el presidente Javier Milei junto a su hermana Karina Milei. A pesar de que el peronismo mantiene su histórica fortaleza en esta jurisdicción, ambos campamentos se encuentran en estado de alerta constante ante posibles escaladas a nivel nacional.

Disputas locales en La Plata, Morón y Pilar

En La Plata, la capital provincial, se observan avances públicos de figuras vinculadas al diputado Sebastián Pareja, como Juanes Osaba, y al concejal bullrichista Juan Pablo Allan. Estos actores han intensificado sus críticas contra el intendente peronista Julio Alak, centrándose en temas de seguridad y gestión impositiva para posicionarse como la alternativa opositora.

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La situación se replica en Morón, donde gobierna el peronismo a través de Lucas Ghi. En esta localidad, el kirchnerista Martín Sabbatella y el renovador Martín Marinucci muestran claras intenciones de competir por la intendencia. Por su parte, la concejala Analía Zappulla representa a Bullrich, mientras que el empresario mediático Ariel Diwan aparece como la referencia del mileísmo.

En Pilar, otro distrito de la Primera Sección, la competencia también está definida. Andrés Genna actúa como referente de Bullrich, mientras que María Reppetto lidera el sector de Sebastián Pareja. Desde la organización de la senadora interpretan estas movidas como procesos naturales dentro de la dinámica de los espacios políticos.

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Rechazo estratégico a las PASO primarias

Fuentes cercanas a Patricia Bullrich han informado su rechazo a la utilización de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Esta postura busca proteger los espacios electorales contra posibles outsiders que puedan colarse en los distritos en nombre de La Libertad Avanza para perturbar la unidad del espacio.

En contraste, la línea de Sebastián Pareja se basa en el verticalismo estricto. Desde la presidencia del partido libertario en la provincia se ha señalado categóricamente que las definiciones estratégicas se toman en la Casa Rosada. Cualquier diferencia con la jefa de bloque del Senado sería comunicada formalmente.

Verticalismo y alineación con la Casa Rosada

El diputado Sebastián Pareja ha sido enfático en reuniones con concejales y referentes en Bahía Blanca, así como con la juventud violeta. Ha declarado que, al igual que los armadores provinciales apoyaron la reelección de Javier Milei con acciones elaboradas en la Casa Rosada, cada dirigente debe actuar desde su lugar correspondiente sin pedir nada.

"Nadie tiene derecho a pedir nada, somos todos humildes para entender que hay momentos dónde hay que estar y lo que hay que hacer", sentenció Pareja. Esta postura refleja la pragmática alineación de su sector con la dirección nacional del gobierno, independientemente de las diferencias personales que puedan existir.

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Posicionamiento legislativo de Patricia Bullrich

Quienes mantienen conversaciones casi diarias con la senadora analizan que ella está definiendo los trazos de la segunda etapa de La Libertad Avanza. Este proceso implica exponer los matices con el presidente, particularmente en materia económica, que diferían de la urgencia del ballotage anterior. Muchos violetas piensan como ella pero no lo expresan públicamente por falta de votos propios.

En la Legislatura bonaerense, el segmento de Pareja es mayoritario en ambas cámaras, pero Bullrich cuenta con figuras legislativas de alto perfil. En el Senado destaca Diego Valenzuela, quien presenta propuestas para reformar la ley de municipalidades. En Diputados, la senadora tiene a Florencia Retamoso, Oriana Colugnati, Sofía Pomponio y Héctor Gay como aliados relevantes.