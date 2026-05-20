Podría haber sido una fuerza venatoria para los cinco buzos italianos en Maldivas

Un grupo de buzos italianos se quedó atrapado en una caverna y fueron sucionados por una fuerte corriente. La investigación continúa, y se sospecha que fue un accidente provocado por sobre-inmersion.

Un grupo de buzos italianos, que habían pagado cerca de 2000 euros para una expedición al fondo del mar en Maldivas , se sumergieron en las profundidades y nunca más salieron.

El suceso sigue siendo una incógnita, y ahora se ha propuesto una nueva hipótesis: se cree que los cinco buzos se quedaron atrapados en una caverna, siendo succionados por una fuerte corriente. El experto en Medicina Subacuática e Hiperbárica, president de la Sociedad Italiana de Medicina Subacuática e Hiperbárica, ha dado a conocer esta hipótesis al explicar que la caverna tiene estrechamientos que habrían provocado un fenómeno físico mortal.

Y es que, según él, la posibilidad la descubrió al enterarse que las fuertes corrientes impidieron el despliegue de un ROV y después la confirmó al ver un diagrama del lugar. También se especula con que el reconocimiento visual antes del buceo, para explorar las cuevas, habría sido el causante, es decir, que, en su desesperada búsqueda de una salida, probablemente también se quedaron sin aire





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