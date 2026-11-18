El seleccionado norteamericano venció 2-0 a Haití en los cuartos de final de la Liga de Naciones. Christian Pulisic y Julian Hall marcaron los goles del triunfo.

La selección estadounidense de fútbol aseguró su lugar en las semifinales de la Liga de Naciones de la Concacaf tras derrotar 2-0 a Haití este martes en Cincinnati. El entrenamiento de Mauricio Pochettino al frente de este equipo marcó el cierre de una era significativa para el seleccionador argentino, quien ahora se prepara para dirigir al Manchester United.

Mauricio Pochettino despide la selección con victoria en Cincinnati

El duelo disputado en el TQL Stadium no representó un desafío exigente para los locales. El seleccionador argentino ingresó al campo de juego y se acercó a las tribunas para saludar a los hinchas, quienes le respondieron con una contundente ovación. Además, se abrazó con sus futbolistas tras dirigir su último partido al frente del seleccionado estadounidense. Este resultado consolidó el avance del equipo continental con una ventaja abrumadora desde el inicio del enfrentamiento.

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Christian Pulisic y Julian Hall dominan la primera mitad

Los dirigidos por Pochettino resolvieron el partido rápidamente en el primer tiempo. El delantero del Milan, Christian Pulisic, abrió la cuenta con un golazo de chilena a los 25 minutos. Posteriormente, el futbolista de New York Red Bulls, Julian Hall, sentenció el resultado en favor de la localía a los 43'. La eficiencia mostrada en la primera mitad permitió a Estados Unidos avanzar con autoridad hacia la siguiente ronda del torneo continental.

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El legado de Pochettino y el debut en el Manchester United

A lo largo de su gestión con la selección norteamericana, el equipo exhibió un nivel destacado, aunque quedó eliminado con Bélgica en octavos de final en la última Copa del Mundo. Asimismo, en la Copa de Oro 2025 llegó a la final, pero cayó 2-1 ante México. Ahora, el estadounidense afronta un nuevo desafío en el Manchester United. Los Red Devils atraviesan una pálida temporada y el santafesino será el encargado de rescatar al equipo de la crisis futbolística actual.

Próximos compromisos y contexto de la eliminatoria

El debut de Pochettino en su nueva etapa en el fútbol inglés será el próximo domingo en el clásico ante Liverpool en Anfield. Por su parte, Estados Unidos ya ha asegurado su presencia en las semifinales del torneo continental gracias a la contundente victoria en la repesca. La ventaja obtenida tras el 6-0 en Miami y el 2-0 en Cincinnati demuestra la solidez del planteo técnico aplicado por el DT argentino en sus últimos meses al mando de la selección.