Pochettino deja USA por Manchester United en operación de 10 millones de dólares

Mauricio Pochettino abandona la selección de Estados Unidos para firmar con Manchester United. La cláusula de salida fue de 10 millones de dólares, generando debate sobre la lealtad al proyecto del Mundial 2030 y la urgencia del club inglés.

Mauricio Pochettino ha confirmado su salida inmediata de la Selección masculina de Estados Unidos para incorporarse como nuevo entrenador al Manchester United. Esta decisión pone fin a su mandato en la federación estadounidense y marca el inicio de una nueva etapa en Old Trafford, tras ser oficializada la ejecución de su cláusula de rescisión. El acuerdo establece una permanencia en el club inglés por un periodo de dos años y medio, cubriendo el tiempo restante hasta finalizar la temporada 2028-29.

La operación se cerró mediante el pago de una cláusula de salida estipulada de 10 millones de dólares, lo que equivale aproximadamente a 7,4 millones de libras esterlinas. Esta cifra representa el coste directo para que el Manchester United pueda hacerse con los servicios del DT argentino, quien recientemente había renovado su contrato con la US Soccer. La transacción ocurre en un momento en que el club inglés se encuentra inmerso en una crisis deportiva, ubicándose en zona de descenso en la Premier League.

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Contexto del contrato con la US Soccer

El momento de la partida resulta especialmente incómodo para la estructura técnica y directiva de Estados Unidos. Aunque la próxima Copa Mundial se encuentra a cuatro años de distancia, Pochettino firmó un nuevo vínculo por cuatro años en el mes de agosto. Este compromiso lo situaba comprometido con el proyecto a largo plazo de cara al Mundial 2030. En las semanas previas a la noticia, el cuerpo técnico estaba inmerso en actividades de preparación, lo que contrasta con la rapidez de la negociación internacional.

La situación se agrava por la ubicación geográfica y logística del equipo. Actualmente, Mauricio Pochettino se encuentra con la selección nacional en el Centro de Entrenamiento Nacional de la Federación de Fútbol de Estados Unidos. Este complejo deportivo está ubicado en las afueras de Atlanta. Durante la semana anterior al anuncio oficial, el DT pasó tiempo entrenando al plantel mientras sus representantes legales y técnicos negociaban los términos de su traslado a la capital inglesa.

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Reacciones divididas en la prensa y directiva

La noticia ha provocado una reacción polarizada en los medios de comunicación especializados. Algunos críticos no ocultaron su malestar, cuestionando la ética de abandonar un proyecto nacional tras renovarlo. La pregunta central en estos análisis se centra en si la Federación debería haberle ofrecido un nuevo contrato si sabía que el deseo del técnico era dirigir al Manchester United. Otros medios, por el contrario, se limitaron a informar los hechos técnicos de la operación sin emitir juicio de valor.

La voz oficial de Mauricio Pochettino fue directa y agradecida. El DT declaró que la oportunidad de representar a Estados Unidos en una de las mejores Copas del Mundo de su generación es motivo de gratitud. Reconoció el compromiso de los jugadores, el apoyo de la afición y la labor de la Federación para seguir desarrollándose. Destacó específicamente a Cindy Parlow Cone, a J.T. Batson y a Brian McBride por su liderazgo y la construcción de relaciones de trabajo durante su mandato.

Implicaciones económicas y deportivas

El impacto financiero de esta operación es significativo para ambas instituciones. La ejecución de la cláusula de 10 millones de dólares implica un desembolso inmediato para el Manchester United, que busca estabilizar su situación competitiva. Para la US Soccer, la pérdida del técnico principal representa un revés organizativo importante. El equipo nacional queda sin su director técnico en pleno ciclo de preparación, justo cuando el foco mundial se dirige cada vez más hacia el torneo de 2030.

La declaración final de Pochettino enfatizó el enorme potencial del fútbol estadounidense. Señaló que la fe en el futuro del deporte se basa tanto en los jugadores como en la continuidad estructural. Sin embargo, la partida de un estratega de su calibre deja un vacío en la planificación a cuatro años. La Selección masculina de Estados Unidos deberá definir rápidamente quién reemplazará a Mauricio Pochettino para mantener el rumbo hacia su objetivo principal en la Copa del Mundo.