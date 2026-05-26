Pochettino defiende su polémica decisión de notificar por correo electrónico a los jugadores excluidos del Mundial

El entrenador de la selección de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, explicó en rueda de prensa por qué optó por enviar un correo electrónico a los futbolistas que no integrarán la lista final de 26 para el Mundial, desatando un debate sobre el manejo emocional en el fútbol profesional.

El entrenador de la selección de fútbol de Estados Unidos, el argentino Mauricio Pochettino , desató una intensa polémica en el ámbito futbolístico norteamericano al decidir notificar a través de un correo electrónico a los jugadores que no lograron un lugar en la lista definitiva de 26 convocados para el Mundial .

La determinación, tomada tras un exhaustivo proceso de selección, fue defendida por el técnico en una conferencia de prensa celebrada este martes, donde argumentó que su decisión responde a una política de transparencia y respeto mantenida desde el primer día de su gestión. Pochettino, quien asumió el cargo en 2024 tras rechazar una oferta de Inglaterra debido a su condición de argentino, explicó que el objetivo era evitar el egocentrismo y priorizar el bienestar del grupo por encima de las reacciones individuales.

La frialdad percibida en este método de comunicación generó un intenso debate dentro del fútbol estadounidense, con voces críticas que señalaban la falta de humanidad en el trato hacia los futbolistas que vieron truncados sus sueños mundialistas. El ex técnico del Tottenham, Paris Saint Germain y el Chelsea se vio obligado a explicar el porqué de su actitud en la rueda de prensa, donde reiteró que la forma de comunicarse con los jugadores no cambiaría porque era lo más importante para el cuerpo técnico.

En sus declaraciones, Pochettino apeló a su propia experiencia como jugador para justificar la medida: recordó su dolorosa salida del Tottenham, cuando fue despedido mediante una llamada del presidente, y cuestionó la utilidad de un contacto personal después de la decisión. Según el entrenador, llamar a un jugador para comunicarle su exclusión solo serviría para centrar la atención en sí mismo, lo que calificó como basura.

Además, señaló la dificultad de dar explicaciones puramente futbolísticas frente a la decepción ajena, preguntándose retóricamente si debía mentir al jugador o decirle que otro compañero era mejor opción en ese momento. Para Pochettino, esa no era la forma correcta de proceder.

El debate se intensificó cuando el exjugador Herculez Gomez, quien representó a Estados Unidos en el Mundial de Sudáfrica 2010 y actualmente se desempeña como analista, expresó su descontento a través de su cuenta de X, afirmando que según el reporte, los jugadores fueron informados por correo electrónico de que sus sueños mundialistas habían terminado. Gomez dejó en claro que, a su juicio, la dirigencia y el cuerpo técnico le debían a sus dirigidos un trato mucho más humano tras finalizar el ciclo mundialista.

Pochettino, por su parte, insistió en que la decisión se basaba en el respeto y la transparencia, y que los jugadores debían estar preparados para afrontar la realidad del fútbol, donde no todos pueden estar en la lista final. El entrenador dirigió al equipo anfitrión del Mundial en 24 partidos, con 14 victorias, un empate y nueve derrotas, y ahora enfrenta el desafío de mantener la unidad del grupo en medio de esta controversia.

La polémica pone de relieve las tensiones entre la gestión emocional y la eficiencia comunicativa en el deporte de alto rendimiento, un dilema que seguirá generando opiniones encontradas en el mundo del fútbol





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