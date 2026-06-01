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Pochettino da indicaciones a sus jugadores desde una notebook durante el amistoso ante Senegal

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Pochettino da indicaciones a sus jugadores desde una notebook durante el amistoso ante Senegal
Mauricio PochettinoSenegalEstados Unidos
📆6/1/2026 12:06 AM
📰TyCSports
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El entrenador argentino aprovechó la pausa de rehidratación para corregir a sus jugadores con una computadora durante el amistoso previo al Mundial entre Estados Unidos y Senegal.

Mauricio Pochettino aprovechó la pausa de rehidratación para darle indicaciones a sus jugadores desde una notebook. En el amistoso ante Senegal , el entrenador argentino aprovechó la nueva norma impuesta por la FIFA y corrigió a sus dirigidos con una computadora.

Pochettino reunió a todos sus jugadores durante la pausa de rehidratación y los corrigió desde una notebook. En el amistoso previo al Mundial entre Estados Unidos y Senegal, disputado en el Bank of America Stadium de Charlotte, Mauricio Pochettino protagonizó una curiosa escena: durante la pausa de rehidratación sacó una computadora y les empezó a mostrar a sus jugadores distintas correcciones tácticas que debían realizar.

Pochettino y una sorpresa en la lista de Estados Unidos para el Mundial: "Genera muchas cosas positivas". Bajo un intenso sol en la ciudad del este de los Estados Unidos, que no será sede de la Copa del Mundo, el local vencía 2 a 0 a Senegal con goles de Serginho Dest y Christian Pulisic cuando el árbitro, Nick Walsh, señaló que era el momento de la pausa de rehidratación, norma que comenzó a implementarse en las presentes ediciones de la Copa Libertadores y Sudamericana y que también formará parte del Mundial.

Pochettino reunió a todos sus futbolistas, agarró la notebook de uno de sus asistentes y comenzó a mostrarles los aspectos del juego que debían corregir. Pochettino dirigirá el primer Mundial de su carrera como entrenador. Inicia el sueño mundialista: la Selección Argentina llegó a la concentración en Kansas City gracias a un tanto de Folarin Balogún -dos goles de Sadio Mané habían igualado transitoriamente para Senegal- y el próximo sábado se enfrentará a, en el último amistoso previo al Mundial.

El viernes 12 de junio, a las 22.00 de Argentina, luego completará el Grupo D frente a, también en la ciudad californiana. Debutará en el Mundial nada menos que frente a Francia el 22 ante Noruega en el mismo estadio desde las 21.00 y concluirá cuatro días más tarde, a las 16.00, frente a Irak en Toronto

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Mauricio Pochettino Senegal Estados Unidos Mundial FIFA Pausa De Rehidratación Correcciones Tácticas

 

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