Pobreza y discapacidad en Argentina: El costo invisible del cuidado

Migrantes y familias argentinas enfrentan barreras sistémicas al combinar pobreza con discapacidad. La falta de recursos agrava la exclusión educativa y laboral.

La situación económica de muchas familias en Argentina se torna insostenible cuando debe combinar la lucha contra la pobreza con la atención de un familiar con discapacidad. Verónica Cáceres, una costurera de 32 años que reside en el barrio de Bajo Flores, representa esta realidad diaria y urgente. Ella tenía un plan claro para mejorar su situación financiera: regresar al mercado laboral apenas su hijo, Nicolás, comenzara primer grado. Sin embargo, la necesidad económica se topó con una barrera estructural insalvable.

Barreras Educativas y Necesidades Críticas

El padre de Nicolás, un albañil informal, no logra con su sueldo cubrir las necesidades básicas de la familia compuesta por tres hijos. La escuela citó a Verónica pocas semanas después de iniciado el ciclo lectivo debido a la conducta de su hijo de siete años. Los docentes informaron que no podían lograr que Nicolás permaneciera sentado en el aula, por lo que le pidieron a la madre que asistiera diariamente y permaneciera con él durante toda la jornada escolar. Verónica acude todos los días, ya que nota que su hijo se mantiene más tranquilo con su presencia constante.

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Nicolás cuenta con un diagnóstico clínico de autismo y retraso madurativo, establecido por un neurólogo del hospital Elizalde cuando tenía cinco años. Este diagnóstico reveló las dificultades profundas que el niño experimenta para hablar y conectarse con su entorno. Tras un largo proceso burocrático que involucró turnos y trámites complejos, la familia logró obtener el Certificado Único de Discapacidad (CUD) hace un año, aunque la utilidad concreta de este documento sigue siendo un misterio para Verónica.

Datos sobre Exclusión y Carencia de Derechos

Estadísticas nacionales reflejan una crisis sistémica que afecta profundamente a este sector poblacional. La estimación más citada indica que el 12% de la población argentina, aproximadamente 5 millones de personas, vive con alguna forma de discapacidad. Al cruzar este dato con la tasa de pobreza del 32,3% reportada por el Indec para el primer semestre del año, se calcula que más de un millón y medio de personas con discapacidad se encuentran en situación de pobreza extrema.

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Un informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA revela que las personas con discapacidad en los estratos más pobres tienen un 64% más de probabilidades de sufrir déficit de cuidado en comparación con los sectores medio-altos, con un 33% frente a un 20%. Además, del universo total de personas con discapacidad, el 42,2% no posee CUD, el 43,8% carece de cobertura médica y el 74,3% se encuentra desocupado o inactivo, con apenas el 5,6% manteniendo empleo pleno.

Impacto Familiar y Barreras Burocráticas

La ausencia de apoyo institucional obliga a las familias a asumir costos invisibles que destruyen la autonomía económica. Verónica desconoce que, con su CUD, su hijo tiene derecho a acceder a la obra social Incluir Salud. Este sistema cubriría prestaciones esenciales para Nicolás, como fonoaudiología, terapia ocupacional, psicología, psicopedagogía y la contratación de un acompañante especializado en el aula. La ignorancia sobre estos derechos perpetúa un ciclo de dependencia y deterioro familiar.

Pablo Molero, presidente del Foro Permanente de la Discapacidad, analiza que la pobreza no solo implica falta de ingresos, sino también carencias en el acceso a salud, educación, vivienda, transporte, medicamentos y trabajo. Señala que las personas que viven en la pobreza deben salir diariamente a buscar recursos, una tarea imposible para quien tiene una discapacidad sin redes de apoyo. Esta combinación acelera el deterioro físico y social de los individuos y sus entornos.

El Contexto de la Visita Papal y Residencias

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece el derecho a apoyos para una vida autónoma, pero la realidad en contextos de pobreza dista mucho de ello. El lunes próximo, el Papa León XIV visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, una residencia en Claypole, provincia de Buenos Aires, que alberga a unas 410 personas con distintos diagnósticos, mayormente adultos. El sacerdote Aníbal Quevedo explica que muchos residentes nacieron en contextos de enorme pobreza, a veces en casas con techo de lona y sin servicios básicos.

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La residencia funciona como un refugio de emergencia cuando el riesgo es alto, atendiendo solicitudes de internación incluso sin cupos disponibles. Alejandro Morínigo, un residente de 21 años con parálisis cerebral, es un ejemplo de esta trayectoria. Llegó al Cottolengo desde otro hogar que cerró, habiendo pasado toda su vida en instituciones debido a que su madre tenía 15 años al nacerlo y no podía brindarle la atención necesaria. Tras reencontrarse con su madre gracias al equipo social, Alejandro describe el Cottolengo como su segunda casa, donde finalmente siente que comienza una nueva etapa tras una vida marcada por restricciones.