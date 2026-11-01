Pobreza urbana llega a 32.6% en 2026 por estancamiento salarial

La pobreza en zonas urbanas argentinas subió a 32.6% durante abril-septiembre de 2026 debido a que los ingresos crecieron menos que la canasta básica total, según estimaciones de Martín González-Rozada.

La situación económica de los hogares urbanos en Argentina mostró un deterioro significativo durante el semestre que abarca los meses de abril a septiembre de 2026. De acuerdo con una estimación realizada por el economista Martín González-Rozada, miembro de la Universidad Torcuato Di Tella, la tasa de pobreza se situó en 32.6 por ciento. Este porcentaje representa un incremento notable con respecto al 29.4 por ciento registrado durante el mismo período del año anterior, es decir, entre abril y septiembre de 2025.

Crecimiento de ingresos inferior a la inflación

El motivo fundamental de este aumento en las cifras de indigencia y pobreza radica en la dinámica entre los salarios y los precios. Los ingresos familiares experimentaron un crecimiento, pero este fue insuficiente para absorber el alza del costo de vida. La canasta básica total, que sirve como referencia para medir la capacidad de los hogares para cubrir sus necesidades esenciales, aumentó un 9.8 por ciento en este intervalo. En contraste, los recursos económicos disponibles en los hogares solo avanzaron un 2.3 por ciento.

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Esta brecha negativa entre el crecimiento de los precios y el de los ingresos tiene consecuencias directas sobre el bienestar de la población. Cuando la inflación supera la recuperación salarial, las familias pierden poder adquisitivo incluso si mantienen su empleo. El costo promedio de la canasta básica total para un adulto equivalente en el Gran Buenos Aires fue estimado en 501.764 pesos, una cifra que supera ampliamente la evolución de los recursos disponibles.

Diferencias entre pobreza e indigencia

Es crucial distinguir entre los dos indicadores sociales principales para comprender el alcance de la medición. La pobreza abarca a las personas cuyos ingresos no alcanzan para adquirir la canasta básica total, la cual incluye alimentos, vivienda, transporte y otros bienes esenciales. Por otro lado, la indigencia identifica a aquellos hogares que no poseen ingresos suficientes para cubrir la canasta básica alimentaria, que se limita a los productos necesarios para subsistir nutricionalmente.

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El deterioro de los ingresos afectó de manera más marcada a los hogares que ya se encontraban por debajo de la línea de pobreza. Aunque estos hogares aún cuentan con recursos mínimos para satisfacer necesidades alimentarias básicas, la pérdida de capacidad de compra los empuja hacia una mayor vulnerabilidad social. Esta dinámica explica por qué la relación entre ingresos y costo de vida continúa siendo el factor determinante en las cifras de exclusión.

Tendencia histórica y proyecciones oficiales

La estimación de González-Rozada cobra relevancia porque el Gobierno nacional monitorea de cerca sus relevamientos para anticipar la evolución social antes de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos publique sus cifras oficiales. Este indicador permite realizar proyecciones mensuales sobre la situación de los hogares. El resultado confirma una modificación en la tendencia que comenzó a observarse durante la segunda mitad de 2025.

Tras la fuerte reducción registrada en los primeros meses de 2024, producto del salto inflacionario inicial, la relación entre ingresos y costo de vida empezó a deteriorarse nuevamente. Durante el primer semestre de 2024, la pobreza había alcanzado su punto más alto debido a la devaluación y la aceleración de precios bajo la administración de Javier Milei. Sin embargo, la desaceleración de la inflación no se tradujo automáticamente en una reducción inmediata de la pobreza.

Para que el indicador disminuya, es necesario que los salarios, jubilaciones y transferencias sociales recuperen poder adquisitivo frente al costo de la canasta básica. En el caso de la indigencia, la situación fue diferente; la tasa se mantuvo prácticamente estable con una variación de apenas una décima porcentual, pasando del 7 por ciento al 7.1 por ciento en el mismo período. Esto sugiere que los sectores de menores recursos tuvieron una dinámica de ingresos distinta a la del resto de la población urbana.