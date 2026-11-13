Plazo final de PER: Empleadores deben regularizar trabajo y deudas antes del 28 de noviembre

El Régimen PER cierra el 28 de noviembre para regularizar empleados y deudas hasta octubre de 2026. Conozca los pasos para evitar sanciones y acceder a condonaciones del 70-90%.

El plazo definitivo para que los empleadores completen el proceso de regularización laboral bajo el Régimen PER vence el 28 de noviembre. Esta fecha marca el cierre oficial para la adhesión al programa, una ventana crítica donde las empresas deben no solo inscribir a trabajadores no registrados o con datos erróneos, sino también definir el destino de la deuda restante que no fue perdonada por las condonaciones automáticas del beneficio.

Detalle del Régimen PER y plazos clave

El programa de blanqueo laboral ofrece un marco legal específico para la regularización de situaciones laborales irregulares en el sector privado. El beneficio principal consiste en una condonación de deuda que oscila entre el 70% y el 90%, dependiendo de la categoría del empleador. Este incentivo financiero es la pieza central que motiva a las empresas a corregir sus registros pendientes dentro del período establecido.

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Es fundamental distinguir entre la fecha de cierre del régimen y el último período devengable. Aunque el 28 de noviembre es el límite para adherirse al programa, el alcance financiero permite incluir obligaciones devengadas hasta el último día de octubre de 2026. Esta distinción temporal es vital para calcular correctamente los montos a regularizar y evitar exclusiones involuntarias en la base de cálculo de la deuda.

Las relaciones laborales que pueden integrarse en este proceso deben haber iniciado como máximo el 5 de marzo de 2026. Además, es condición indispensable que estas relaciones laborales sigan vigentes al momento de la adhesión. Si una contratación finaliza antes de esa fecha, no podrá ser regularizada bajo los términos de este régimen específico, lo que limita el universo de casos aplicables.

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Posiciones de expertos y requisitos técnicos

Ignacio Barrios, representante de Ignacio Online, ha destacado la importancia de comprender esta dualidad de fechas en el proceso de legalización. Su análisis subraya que la posibilidad de incluir deuda hasta octubre de 2026 no implica que la inscripción pueda realizarse más tarde que el 28 de noviembre. Corregir los datos registrales o presentar declaraciones juradas no es suficiente por sí mismo; se requiere la acción definitiva de resolver la deuda económica.

La Autoridad Fiscal de la República Argentina, conocida como ARCA, ha reforzado la urgencia de la regularización inmediata. Las empresas deben identificar con precisión la deficiencia existente, determinar desde cuándo comenzó la irregularidad y establecer los períodos específicos involucrados. Este ejercicio de auditoría interna es el primer paso para acceder a los beneficios fiscales propuestos por el Estado nacional.

El cálculo financiero debe ser riguroso y transparente. Las empresas deben determinar qué parte de la deuda queda condonada automáticamente según su perfil de empleador y qué saldo restante debe ser cancelado. La transparencia en los datos registrales y en las declaraciones juradas originales o rectificativas es fundamental para validar el monto final a pagar y asegurar la validez del proceso ante las autoridades fiscales.

Impacto real y próximos pasos para el cumplimiento

Para ejecutar la regularización, los empleadores deben coordinar varias etapas técnicas simultáneamente. Es necesario verificar la vigencia laboral, confirmar las fechas reales de ingreso y cross-checkear las remuneraciones efectivamente abonadas frente a las declaradas. El Libro de Sueldos Digital y su exposición en el formulario 931 son herramientas técnicas obligatorias para evidenciar la corrección de los datos y formalizar la deuda.

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Existen dos vías concretas para liquidar el saldo pendiente después de aplicar la condonación. La primera opción es pagar al contado, la cual ofrece un descuento adicional sobre el monto restante. Esta vía es ideal para empresas con liquidez inmediata que buscan cerrar la cuenta con un ahorro extra en la facturación final de la deuda laboral pendiente.

La segunda alternativa es financiar la deuda mediante el plan de facilidades disponible en el sistema Mis Facilidades. El servicio de adhesión a este plan permanecerá habilitado hasta el 28 de noviembre de 2026. Es crucial entender que esta fecha corresponde al acogimiento al plan de pagos y no al vencimiento total de las cuotas, las cuales se distribuyen según el cronograma de financiación elegido por la empresa.

El programa también contempla la condonación total de obligaciones específicas vinculadas al Sistema Nacional del Seguro de Salud. Asimismo, se perdonan conceptos relacionados con riesgos del trabajo y el Seguro Colectivo de Vida Obligatorio. Estos beneficios amplios reducen significativamente la carga fiscal para los empleadores que cumplen con los plazos establecidos, incentivando la formalización laboral completa.