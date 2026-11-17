Análisis del rendimiento financiero en 2026: el plazo fijo UVA alcanza 30% y supera a la inflación del 26,3%. Dólar y acciones registran caídas significativas.

El panorama financiero en Argentina durante 2026 se ha definido por una clara divergencia entre activos conservadores y de mayor riesgo. El plazo fijo indexado al Índice de Variación de Depósitos (UVA) ha demostrado ser el instrumento de inversión más rentable del año, con una ganancia acumulada del 30%. Este rendimiento lo coloca muy por encima de la inflación acumulada de 26,3% registrada en los primeros 10 meses de 2026, según los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos ( INDEC). La incertidumbre local y global ha impulsado a los inversionistas hacia la seguridad de estos instrumentos.

Detalles del rendimiento financiero anual

El análisis detallado de las tasas de retorno muestra que el plazo fijo tradicional ofrece una renta estimada de 22% en lo que va del año. Le siguen el dólar Mercado Electrónico de Pagos (MEP), que ha subido 1,6%, y el dólar tradicional, con un 0,9% aproximado. Por el contrario, activos como Bitcoin han perdido 12% en pesos, y el oro ha caído cerca de 3% en el mes. Andrés Méndez, director de AMF Economía, señala que el plazo fijo UVA está manteniendo el poder adquisitivo de los fondos en todo 2026, mientras que las restantes alternativas pierden frente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional.

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Posiciones de los actores económicos

Los expertos advierten que tanto los plazos fijos como el dólar minorista arrojan una renta que podría estar alineándose con la inflación del mes actual. El 75% de los participantes del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) estiman una inflación de 1,8% para el período. Andrés Méndez reflexiona que este mismo porcentual es el que rendirían los plazos fijos y el dólar en noviembre. La presión al alza del dólar y las tensiones políticas y económicas han generado un escenario donde los inversionistas buscan proteger su capital de la erosión inflacionaria.

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Impacto real y proyecciones futuras

Las inversiones más arriesgadas han sufrido las mayores pérdidas, destacándose el derrumbe del 24% del índice MSCI MERVAL en 2026. Esta caída se atribuye a una inercia inflacionaria mundial más alta, impulsada por el precio del petróleo, que alcanzó los u$s100, y el aumento de las tasas de interés a nivel mundial. Andrés Méndez indica que existe la posibilidad de que el MERVAL encuentre un punto de inflexión en los próximos meses, considerando que la economía podría estar expandiéndose en términos desestacionalizados durante el trimestre en curso y continuar el ascenso durante el primer trimestre de 2027.