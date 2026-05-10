Playoffs: Formaciones, goleadores y rendimiento de los jugadores en los partidos de eliminación directa

En esta noticia, te mostramos las formaciones, los goleadores y el rendimiento de todos los jugadores en los partidos de eliminación directa de los playoffs. También te dejamos los resultados, las formaciones y los puntajes de todos los partidos de esta primera ronda de eliminación directa. Además, te dejamos la llave del Apertura tras la victoria de Belgrano, Unión y la eliminación de Boca frente a Huracán.

Los playoffs se pusieron en marcha y te mostramos las formaciones, los goleadores y el rendimiento de todos los jugadores en los partidos de esta ronda.

Te mostramos los resultados, las formaciones y los puntajes de todos los partidos de esta primera ronda de eliminación directa. Aquí te dejamos los resultados, las formaciones y los puntajes de todos los partidos de esta primera ronda de eliminación directa. También te dejamos los goleadores y el rendimiento de todos los jugadores en los partidos de esta ronda.

Además, te dejamos la llave del Apertura tras la victoria de Belgrano, Unión y la eliminación de Boca frente a Huracán





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