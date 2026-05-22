Playas Ferroviarias de Buenos Aires S.A. y Federico Azubel presentan un nuevo proyecto de viviendas en Palermo

La desarrolladora Playas Ferroviarias de Buenos Aires S.A. y el estudio de arquitectura Federico Azubel, Ignacio Trabucchi y Walter Viggiano lanzan un nuevo proyecto de viviendas en Palermo. El edificio tendrá 39 unidades de 3 y 4 ambientes, además de dúplex y tríplex, y se levantará sobre una manzana delimitada por Nicaragua, Godoy Cruz, Soler y Atacalco.

La desarrolladora Playas Ferroviarias de Buenos Aires S.A. y su socio, el estudio de arquitectura Federico Azubel , Ignacio Trabucchi y Walter Viggiano , lanzan un nuevo proyecto de viviendas en Palermo .

El edificio tendrá 39 unidades de 3 y 4 ambientes, además de dúplex y tríplex, y se levantará sobre una manzana delimitada por Nicaragua, Godoy Cruz, Soler y Atacalco. El proyecto contemplará 95 unidades residenciales de entre 120 y 560 metros cuadrados, con departamentos de tres a seis ambientes y un conjunto de tríplex que tendrán terrazas privadas y piscinas propias.

Además, incluirá un zócalo comercial con 12 locales sobre planta baja, 168 cocheras, espacios para bicicletas y sectores preparados para carga de autos eléctricos. La urbanización forma parte de un masterplan más amplio sobre unas 11 hectáreas ubicadas entre Soler, Godoy Cruz, Niceto Vega y Juan B. Justo, donde cerca del 65% de la superficie estará destinada a espacios públicos y el resto a desarrollos privados.

La inversión estimada en este proyecto es de u$s 130 millones y se espera que se complete en un futuro cercano. El estudio de arquitectura se enfocó en crear un espacio que combina la comodidad y la privacidad con la conexión con el entorno natural y la comunidad. La urbanización se diseñó para ser un lugar donde la gente pueda vivir, trabajar y disfrutar de los espacios públicos y recreativos.

La compañía nació como un estudio enfocado en proyectos chicos y con el tiempo empezó a participar también del desarrollo integral de los emprendimientos. En paralelo, la desarrolladora empezó a posicionarse sobre algunos de los terrenos que surgieron a partir de la transformación de las viejas playas ferroviarias de Palermo. La operación se concretó a partir de las subastas impulsadas por Playas Ferroviarias de Buenos Aires S.A. , integrada por la Anses y otros socios.

La urbanización se levantará sobre una superficie cercana a los 5000 metros cuadrados dentro de una misma manzana. Los departamentos tendrán dobles alturas, terrazas privadas y unidades con grandes expansiones exteriores. También incluirá espacios de uso común como salas de reuniones, áreas de trabajo, gimnasio, spa, cine y pileta. Los tres ambientes partirán desde los u$s 520.000, mientras que los departamentos de cuatro ambientes partirán desde los u$s 640.000.

El proyecto tendrá una inversión estimada en u$s 130 millones y se espera que se complete en un futuro cercano. La urbanización forma parte de un masterplan más amplio sobre unas 11 hectáreas ubicadas entre Soler, Godoy Cruz, Niceto Vega y Juan B. Justo, donde cerca del 65% de la superficie estará destinada a espacios públicos y el resto a desarrollos privados





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