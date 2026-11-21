El sector yerbatero enfrenta estancamiento interno mientras las exportaciones baten récords. Conoce cómo Playadito y Las Marías compiten por el primer puesto y el impacto en productores.

El mercado interno de yerba mate en Argentina atraviesa un periodo de estancamiento, contrastado con un crecimiento récord en las exportaciones que impulsa significativamente al sector industrial. Las firmas correntinas Playadito y Las Marías dominan la escena, explicando cuatro de cada diez kilos vendidos en el país. Estas dos empresas se alternan el primer puesto mes a mes, marcando la pauta competitiva para toda la cadena productiva.

Dominio del Mercado y Competencia Directa

La firma Playadito se ha consolidado recientemente como la líder absoluta en ventas, superando a su rival histórico Las Marías. Durante el período comprendido entre enero y septiembre de 2026, Playadito despachó un volumen total de 210,1 millones de kilos. Esta cifra representa un incremento marginal del 1,5% respecto al mismo período del año anterior, cuando se registraron 207,1 millones de kilos saliendo de los molinos.

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Playadito acumulaba 39,6 millones de kilos en las mediciones específicas de liderazgo mensual, mientras que Las Marías registraba 37,6 millones de kilos. Esta estrecha diferencia refleja una competencia intensa y reñida. La brecha con el resto del mercado es amplia; por ejemplo, Playadito triplica las ventas de La Cachuera, la yerbatera misionera con mayor volumen de ventas posterior. Asimismo, estas dos compañías correntinas superan en tres o cuatro veces el volumen de las demás firmas del pelotón superior.

Durante décadas, Las Marías, la empresa con sede en Gobernador Virasoro que elabora la marca Taragüí, mantuvo la posición número uno. Sin embargo, el escenario cambió drásticamente en 2026. Las Marías reaccionó rápidamente ante los golpes del mercado, se reorganizó y retornó para disputar el liderazgo en un entorno sin precios controlados en góndola ni regulación del INYM sobre la materia prima.

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Crecimiento Exportador y Desaceleración Interna

Mientras el consumo interno muestra señales mixtas, el comercio exterior actúa como el motor principal del crecimiento. En febrero, el año comenzó con indicadores negativos, ya que se despacharon un 9% menos de producto que un año antes, marcando el nivel más bajo en cinco años. Recién en agosto se observó el primer saldo positivo acumulado anual, con 2,2 millones de kilos adicionales, lo que equivale a poco más del 1% de crecimiento.

Las exportaciones, en cambio, han alcanzado cifras históricas. En 2025, Argentina exportó 57,98 millones de kilos de yerba mate, un aumento del 32,2% respecto a 2024. Entre enero y septiembre de 2026, los envíos al exterior sumaron 44,1 millones de kilos, situándose por encima del mismo periodo del año anterior. Los mercados internacionales ya absorben el 17,35% del volumen total comercializado.

La habilitación de India, que permitió el ingreso del producto como alimento y redujo los aranceles, sostiene la expectativa de que el año registre otra marca histórica. Este dinamismo externo contrasta con la reducción en la molienda doméstica. En el primer semestre, se procesaron 417,5 millones de kilos de hoja verde, una caída del 7,2% en comparación con 2025 y del 25,9% respecto a 2024.

Impacto en Productores y Regulación del INYM

En el extremo de la cadena productiva, el panorama es inverso para los agricultores. Según datos de Coninagro, en julio la tonelada de hoja verde se cotizaron alrededor de 240.000 pesos. El INYM estimó un costo de producción de 423,99 pesos por kilo de hoja verde puesto en secadero. Esta brecha económica se agrava debido a las condiciones de pago impuestas, donde las grandes empresas establecen plazos largos y entregan cheques a seis meses.

Los productores aseguran que operan con pérdidas y alertan sobre el abandono progresivo de plantaciones y la venta de chacras. Misiones aporta el 85% de la hoja verde nacional, pero industrializa apenas el 35% de este recurso. Por el contrario, Corrientes concentra la mayor parte del procesamiento industrial. Los dos gigantes que compiten por el liderazgo, Playadito y Las Marías, se encuentran del lado de la industria y adquieren la materia prima a la provincia vecina.

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La desregulación promovida por el INYM, que le quitó al organismo la facultad de fijar precios mínimos de referencia, ha generado controversia. En abril, el directorio rechazó una propuesta para establecer un precio de referencia. El presidente del organismo descartó la existencia de una crisis y defendió el nuevo esquema, argumentando que el valor se ordenará según la demanda.

Iniciativas Legales y Reestructuración Industrial

Ante esta situación, los productores en Misiones buscan impulsar una ley de emergencia. El proyecto propone declarar la emergencia por 360 días y crear un Precio Mínimo Sostén obligatorio para la hoja verde de los productores con hasta 50 hectáreas. El gobernador Hugo Passalacqua respaldó firmemente este reclamo, y la Legislatura provincial está analizando actualmente la iniciativa para proteger a los pequeños y medianos productores.

La competencia entre Playadito y Las Marías se intensifica debido a las inversiones en cosecha mecanizada y otras innovaciones tecnológicas que ambas empresas están implementando. Este duelo tecnológico y comercial tiene un peso significativo sobre los precios finales. Las firmas que lideran el mercado invierten agresivamente para mantener o recuperar cuotas, mientras la base productiva enfrenta presiones financieras crecientes.

En el ámbito corporativo, surgen movimientos estratégicos significativos. Una de las firmas históricas dejó de operar como industria, aunque continúa actuando como comercializadora. Con su planta ubicada en el centro de Apóstoles, elaboraba a façon las marcas Nobleza Gaucha y Cruz de Malta para Molinos Río de la Plata, un vínculo comercial que mantenía desde hacía más de 20 años.

Actualmente, esta planta alquila sus instalaciones en una primera etapa. En el mercado existe especulación sobre si la compañía modernizará su propio molino de San José y mudará la producción desde allí. Los Puerta, la familia propietaria, mantienen operaciones en Corrientes con un molino donde desarrollan marcas como Lungro, las cuales se exportan directamente a Italia. Estas reestructuraciones reflejan la complejidad y la dinámica cambiante del sector yerbatero argentino.