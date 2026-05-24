Playadito y la crisis de precios bajos en la yerba mate

El presidente de Playadito, Quatrin, defendió el esquema de libre mercado en el sector yerbatero y criticó la crisis de precios bajos en Misiones y entre los pequeños productores. También se debatió sobre los efectos de la desregulación yerbatera y se pidieron medidas para solucionar la crisis.

La solución está en el mercado Playadito , la industria yerbatera número uno del país. Con esas palabras, Quatrin -considerado uno de los principales referentes de la industria yerbatera- defendió el esquema de libre mercado que impuso el gobierno de Javier Milei en el sector yerbatero, y que para Misiones y los pequeños productores es el causante de la actual crisis de precios bajos , según dicen.en el Congreso un debate sobre los efectos de la desregulación yerbatera , donde media docena de pequeños productores misioneros, el gobierno de Misiones y el exgobernador y diputado, Oscar Herrera Ahuad, pidieron tomar medidas para solucionar la crisis de precios bajos por la hoja verde que, estimaron, afecta a unos 12.500 pequeños yerbateros.

El debate estuvo impulsado por los diputados Luis Basterra y Julia Strada, ambos de UxP. Por el lado de los defensores de la desregulación, estaba el diputado misionero (LLA) y extenista profesional,Diego Correa,vinculado a la industria correntina y exdirector del organismo por ese eslabón de la cadena.

Federico Sturzenegger, ideólogo del DNU 70/2023 de Javier Milei, que entre otros puntos desreguló la actividad, suele jactarse del bien que le hizo al sector yerbatero esa medida, citando como mejora la baja del precio en góndola y el incremento de las exportaciones. En los dos años y medio que lleva desregulada la yerba mate, nunca antes un referente de la industria se había atrevido a hablar con claridad y defender la desregulación, como lo hizo el referente de Playadito, en parte por temor a las reacciones de los pequeños productores.

Quatrin pidió participar vía zoom, porque por cuestiones de agenda no pudo viajar a Buenos Aires





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