Platense venció 1-0 a Colegiales en Vicente López con gol de Saborido. El equipo mantiene ritmo competitivo mientras espera si Boca Joven logra la Gran Conquista para clasificarse a la Copa Libertadores 2027.

El Club Atlético Platense, conocido como El Calamar, logró imponerse por la mínima diferencia de 1-0 ante el Club Atlético Colegiales en un partido amistoso disputado en el Estadio Ciudad de Vicente López. Este encuentro sirvió para que el plantel dirigido por Martín Palermo mantuviera su ritmo de juego y consolidara la confianza obtenida tras la temporada, justo antes de la definición de la Copa Argentina.

Detalle del gol y cambios tácticos

El resultado final fue favorable al equipo marplatense gracias al gol marcado por Juan Ignacio Saborido. La dirección técnica decidió alternar los planteles entre cada medio tiempo para evaluar diferentes opciones del roster. En la primera etapa, el entrenador Martín Palermo, apodado Tense, alineó a jugadores como Juan Pablo Cozzani, Agustín Lagos, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta y Tomás Silva.

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Para el segundo período, se realizaron numerosos cambios estratégicos. El Titán dio ingresó a figuras como Brian Bustos, Mateo Mendía, Eugenio Raggio y Celías Ingenthron. También jugaron Maximiliano Amarfil, Iván Gómez, Gastón Togni, Juan Gauto, Nicolás López y Bruno Sepúlveda, con el objetivo de probar distintas combinaciones ofensivas y defensivas.

Contexto de Colegiales y eliminación

El rival, dirigido por Leonardo Fernández, quien también es oriundo de Vicente López, ofreció una resistencia pareja a pesar de las diferencias de categoría con Platense. Sin embargo, el equipo ya había sido eliminado en los octavos de final del Reducido de la Primera Nacional. Su participación terminó con un empate 1-1 frente a Morón, seguido de una derrota por ventaja deportiva.

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A pesar de esta salida anticipada, el desempeño de Colegiales fue considerado una gran campaña general. El encuentro sirvió como una prueba válida para que Platense afinara detalles tácticos sin perder intensidad competitiva, algo esencial para el equipo de Platense mientras se prepara para los desafíos restantes del calendario oficial.

Esperanza de clasificación a la Libertadores

El principal motivo de esta preparación es la incertidumbre sobre la participación en la Copa Libertadores 2027. Platense espera beneficiarse si Boca Juniors, conocido como El Xeneize, logra ganar la final de la Copa Argentina. Si Boca consigue la Gran Conquista, el equipo de Platense sería el asignado para jugar la competencia continental, manteniendo así su racha de participación internacional.

Próximos compromisos y definiciones

La próxima cita decisiva será por la Copa Argentina, programada para el 2 de diciembre. Actualmente, no se ha confirmado la sede oficial del estadio para esta ronda. Frente a Boca, un rival acostumbrado a disputar finales este semestre, Platense busca replicar la clave explotada por la Selección Argentina en la final de la Copa América 2021, una estrategia que también podría ser aprovechada por Boca contra Atlético Mineiro en sus propios compromisos.