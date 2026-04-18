Platense Sorprende a Peñarol en Montevideo con Actuación Heroica

Platense logra una victoria histórica ante Peñarol en su estadio, el Campeón del Siglo, en un partido vibrante de la Copa Libertadores. El equipo argentino demuestra garra, solidez defensiva y efectividad en ataque, superando una racha invicta del equipo uruguayo y reafirmando su crecimiento.

A pesar de la ausencia de algunos de aquellos héroes de Santiago del Estero, los que permanecieron en Platense demostraron un desempeño excepcional. Mainero, fiel a su estilo, revivió la gloria de aquel gol histórico al engañar a Britos, el guardameta de Peñarol , y sellar la victoria para su equipo.

En la vibrante tribuna Calamar, colmada por cuatro mil almas apasionadas, muchos compartían una misma convicción: el equipo desplegó un juego digno de una final de 2025, superando a Peñarol en su propio fortín, ante la mirada de casi treinta mil hinchas locales.

Esta vez, la afición del Marrón pudo celebrar y disfrutar una victoria que resonó en la segunda jornada de la Copa Libertadores. Platense, en su debut como visitante, dejó atrás el tropiezo ante Corinthians en Vicente López y reafirmó su identidad: ejercer presión constante, buscar el pase preciso, adelantarse en el campo y atacar con una ofensiva integrada por tres, cuatro o hasta cinco jugadores.

Britos, por su parte, se erigió como figura al detener dos balones cruciales, uno en cada tiempo, demostrando que la calidad y la habilidad para simplificar jugadas complejas permanecen intactas.

La pareja de mediocampistas ha encontrado su reemplazo ideal. El joven proveniente de Morón conquistó a la hinchada Calamar en tan solo cuatro partidos, destacando por su capacidad de recuperación, su despliegue incansable, su precisión en el toque y una ubicación privilegiada en el terreno de juego, mostrando destreza con ambos perfiles. Retamar sorprendió actuando como un mediapunta, recibiendo el apoyo de Zapiola y buscando constantemente al incansable Nasif, quien libró duelos cuerpo a cuerpo contra los robustos defensores del Carbonero.

Peñarol arribaba a este encuentro ostentando un valioso empate en Bogotá y una impresionante racha de 23 partidos invicto en su estadio, el Campeón del Siglo, sumando 19 victorias y 4 empates en su cancha, con una única derrota ante Palmeiras hace nueve años.

Platense logró lo impensado: golpeó de manera temprana, se defendió con orden y solidez, resistió el embate aurinegro y, en un momento clave, capitalizó un error del rival. Remedi, al extender su mano, propició un penal innegable que el árbitro cobró sin dudar. La afición platense estalló de júbida y los silbidos de los hinchas orientales atronaron el estadio al final del compromiso.

El equipo ha demostrado una notable capacidad de adaptación, presentando nuevos nombres y un cuerpo técnico renovado. Zunino, quien ahora dirige al equipo y fue asistente de Orsi-Gómez en aquella gesta de junio de 2025, ha sabido inyectar el mismo coraje, capacidad y actitud que caracterizó a aquellos héroes de Santiago en sus nuevos dirigidos.

Posicionado segundo en su grupo, por detrás de Corinthians, Platense se prepara para afrontar dos partidos como local con la firme intención de obtener la victoria y mantenerse en la pelea por una clasificación que, hasta hace poco, parecía un sueño lejano. Tal como ocurrió aquel junio pasado, la ilusión se renueva.

La afición, que experimentó una espera de dos horas para abandonar el estadio, reflejaba una tranquilidad y una sonrisa que contrastaban con la seriedad habitual de un periodista. Lo que se está viviendo en Platense no tiene precedentes. Los éxitos recientes han situado al club en una posición impensada, y el futuro promete aún más. Es momento de celebrar lo conseguido, que es mucho, y para el hincha, la satisfacción es el mejor titular





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