El equipo argentino Platense logró una victoria de 2-0 en el Neo Química Arena, marcando dos goles con Franco Zapiola. La presión de sumar de a tres y la obligación de ganar para avanzar de ronda hicieron que el juego fuera muy intenso, pero Platense logró superar la presión y salir victorioso.

El equipo argentino Platense sorprende a Corinthians en la Copa Libertadores , logrando una victoria de 2-0 en el Neo Química Arena. El delantero Franco Zapiola marcó dos goles, incluyendo uno de penal, para llevar a Platense a los octavos de final.

A pesar de la presión de estar obligado a ganar para avanzar de ronda, Platense se impuso en una emocionante confrontación. Esta victoria es un gran logro para el equipo dirigido por Walter Zunino, que disputa su primera edición del certamen. La presión de sumar de a tres y la obligación de ganar para avanzar de ronda hicieron que el juego fuera muy intenso, pero Platense logró superar la presión y salir victorioso.

Esta victoria es un gran paso hacia adelante para Platense, que se ilusiona con los octavos de final de la Copa Libertadores





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