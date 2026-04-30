Platense se acerca a los octavos de la Copa Libertadores con una victoria contundente

Platense venció 2-1 a un rival colombiano en un partido clave de la Copa Libertadores, consolidando su posición en la tabla y acercándose a los octavos de final. Con goles de cabeza y un juego sólido, el equipo demostró su ambición de avanzar en la competencia.

Platense logró una victoria crucial en la Copa Libertadores que lo acerca a los octavos de final , con un marcador de 2-1 sobre un rival colombiano.

El encuentro, disputado en un ambiente cargado de emociones, mostró un primer tiempo dominado por la defensa, donde el cero reinó en el marcador. Sin embargo, el segundo tiempo fue una explosión de juego, con Platense imponiendo su estilo ofensivo y marcando dos goles que dejaron al rival sin opciones. El primer gol llegó de un cabezazo contundente, comparable a un golpe de Tyson, que no solo abrió el marcador sino que también impulsó moralmente al equipo local.

El segundo tanto, un testarazo de Mateo Mendía, consolidó la ventaja y dejó al conjunto colombiano sin respuestas. Aunque el rival logró descontar en los minutos finales, el resultado ya estaba sentado. Platense, con actuaciones destacadas de Mainero y el joven Ferreira, demostró solidez y determinación, consolidando su posición en la competencia. Este triunfo no solo les da cuatro puntos de ventaja con nueve fechas por jugar, sino que también enciende la ilusión de avanzar a la siguiente fase.

El equipo, liderado por Zunino, respondió con disciplina y efectividad, siguiendo al pie de la letra las instrucciones tácticas. Ahora, el Calamar se prepara para los próximos desafíos con la confianza renovada y el sueño de seguir haciendo historia en la Copa Libertadores





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