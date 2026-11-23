Platense enfrenta a Atlético de Córdoba en el Estadio Ciudad de La Plata con la ventaja de localía para avanzar en el torneo, mientras el conjunto cordobés busca sorprenden en el interior bonaerense.

El conjunto de Platense busca consolidar su posición en la disputa por los espacios competitivos más importantes del torneo actual. El equipo, conocido cariñosamente como "El Lobo", tiene como objetivo principal lograr un resultado positivo que le permita clasificarse entre los ocho mejores equipos de la competencia. Esta meta es fundamental para dar un paso firme hacia las instancias finales del certamen.

La ventaja de jugar en el Bosque platense

Platense cuenta con una ventaja logística y anímica significativa al disponer de la localía en esta instancia eliminatoria crucial. El club ha logrado asegurar este beneficio tras cerrar la fase regular con un desempeño que le otorgó la posibilidad de definir parte de su destino en su propio estadio. El Estadio Ciudad de La Plata, conocido como el Bosque, será el escenario elegido para este choque de gran importancia, donde el apoyo de la hinchada será un factor determinante.

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La estrategia del equipo platense se centra en aprovechar su buen momento actual y la energía que proyecta su afición. Desde el primer minuto, el objetivo será imponer su ritmo de juego y hacer valer la localía para llevarse los tres puntos. Esta oportunidad es clave para que "El Lobo" pueda seguir su camino en la carrera y mantenerse con opciones reales de titulazón.

El desafío del conjunto dirigido por Solari

El rival directo en este encuentro es Atlético de Córdoba, un equipo que ha llegado a esta instancia con la firme intención de dar la sorpresa. El conjunto albiceleste no tiene nada que perder y busca dar el golpe en La Plata para continuar su propia carrera por el título. La misión del equipo cordobés será complicarle la vida a la defensa local y aprovechar cada oportunidad que se presente en el contraataque.

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La alineación titular probable de Platense incluye a jugadores clave como Nelson Insfrán, Bautista Barros Schelotto, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez y Pedro Silva Torrejón en el mediocampo y la defensa. La ofensiva estará liderada por Nacho Fernández, Manuel Panaro y Marcelo Torres, quienes deberán desequilibrar el juego en las áreas rivales. En el arco, Josué Reinatti será la última barrera defensiva ante los constantes ataques del rival.

El planteo táctico de Atlético de Córdoba

Por su parte, el técnico Santiago Solari ha preparado a su plantel con un enfoque defensivo y rápido. La formación típica de Atlético de Córdoba suele contar con jugadores como Martín Ortega, Nicolás Goitea, Óscar Salomón y Juan Ignacio Russo en la zaga. En la creación de juego, figuras como Lucas Gómez, Luca Regiardo, Franco Gauch y Walter Mazzantti tendrán la tarea de encontrar los espacios libres.

El ataque cordobés estará bajo las órdenes de Matías Cóccaro, quien debe estar alerta para castigar cualquier fallo defensivo del rival. La presencia de Santiago Solari en la banda técnica aporta experiencia y un conocimiento profundo de las dinámicas del fútbol argentino. Su objetivo será neutralizar la presión alta de Platense y mantener la estructura defensiva intacta durante los noventa minutos.

Consecuencias y próximos pasos en el torneo

El ganador de este enfrentamiento directo tendrá la misión de enfrentar a Boca Juniors o a Independiente Rivadavia en la siguiente ronda. Este dato aumenta la presión sobre ambos conjuntos, ya que el error no estará permitido en el terreno de juego. La clasificación no solo significa avanzar, sino también obtener un rival de renombre que exigirá una preparación física y mental aún mayor.

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Para los hinchas de Platense, esta fecha representa una oportunidad histórica de demostrar la solidez de su equipo en instancias decisivas. La expectativa está en alto y la demanda por entradas y presencia en el estadio es considerable. El éxito o fracaso de este encuentro definirá no solo la continuidad del equipo, sino también la moral del plantel para las próximas etapas del torneo que se avecinan.