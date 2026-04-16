Plata se Consolida como el Banco Digital Privado Más Valioso de Latinoamérica Tras Captar 405 Millones de Dólares

La fintech Plata ha cerrado una ronda de financiación Serie C por 405 millones de dólares, alcanzando una valoración de 5.000 millones de dólares y consolidándose como el banco digital privado de mayor valor en América Latina. La inyección de capital, liderada por Bicycle Capital y con la participación de inversores de renombre como Qatar Investment Authority, BTG Pactual y Valor Capital Group, subraya la creciente demanda de modelos financieros digitales escalables y la confianza institucional en la trayectoria de la compañía. Estos fondos impulsarán la expansión de Plata, el desarrollo de su infraestructura tecnológica y la ampliación de su oferta de productos financieros, especialmente tras el inicio de operaciones bancarias completas en México en marzo de 2026, que ha fortalecido su modelo de fondeo y su capacidad de captación de depósitos. La empresa destaca su rápido crecimiento en ingresos anualizados, superando los 600 millones de dólares en menos de tres años, gracias a su robusta cartera de crédito de 800 millones de dólares y el uso de inteligencia artificial para la optimización de riesgos. La participación de fondos soberanos y gestores de activos globales en esta ronda valida el modelo de negocio de Plata y su potencial de crecimiento, reforzado por su infraestructura tecnológica desarrollada internamente y su enfoque en la inclusión financiera, habiendo facilitado el acceso a productos financieros a más de 750,000 nuevos usuarios. La autorización para constituir una compañía de financiamiento en Colombia en julio de 2025 también refuerza su estrategia de expansión regional en América Latina.

La fintech Plata ha sellado un hito significativo en el panorama financiero latinoamericano al cerrar una ronda de financiación Serie C por 405 millones de dólares, una operación que la ha catapultado a una valuación de 5.000 millones de dólares. Esta cifra la consagra como el banco digital privado más valioso de toda la región, un logro que se produce en un momento de efervescencia inversora y alta demanda por modelos financieros digitales que demuestren escalabilidad y un potencial de crecimiento sostenido, tal y como ha comunicado la propia compañía.

La ronda de inversión estuvo liderada por Bicycle Capital, una firma reconocida por su enfoque en empresas tecnológicas con alto potencial de desarrollo. Sin embargo, el éxito de la operación se vio amplificado por la participación de nuevos y prestigiosos inversionistas, entre los que destacan el fondo soberano Qatar Investment Authority, la institución financiera BTG Pactual y el grupo de capital de riesgo Valor Capital Group. Además, fondos ya comprometidos con la visión de Plata, como Kora, Hedosophia, Spice Expeditions y Audeo Ventures, reafirmaron su confianza a través de su continua participación.

La alta demanda por esta ronda de financiación fue tan considerable que la operación se vio varias veces sobresuscrita, lo cual es un claro indicador del fuerte apetito institucional y la solidez percibida en el modelo de negocio de Plata. Este significativo levantamiento de capital se produce en un momento estratégico, poco después del inicio de operaciones bancarias completas de Banco Plata en México en marzo de 2026. Esta autorización le ha permitido a la empresa expandir de manera sustancial su oferta de productos, ir más allá del crédito y, crucialmente, acceder a la captación de depósitos. Este último punto es fundamental, ya que fortalece de manera significativa su modelo de fondeo, preparándola para afrontar con mayor solidez y recursos la siguiente etapa de su ambicioso plan de crecimiento.

Desde su lanzamiento, Plata ha demostrado una capacidad impresionante para movilizar capital, habiendo levantado más de 2.000 millones de dólares combinando deuda y capital. Esta considerable inyección de recursos ha sido el motor principal que ha respaldado su acelerada expansión geográfica y el desarrollo continuo de su infraestructura tecnológica de vanguardia. Neri Tollardo, cofundador y CEO de Plata, expresó su entusiasmo y la relevancia de este logro, afirmando que esta ronda de financiación es un reflejo directo de la confianza que los inversionistas depositan no solo en la ejecución impecable que la empresa ha demostrado hasta la fecha, sino también, y de manera muy importante, en la magnitud de la oportunidad de mercado que se vislumbra en el horizonte.

En un lapso de tiempo extraordinariamente corto, menos de tres años, la fintech ha conseguido superar la barrera de los 600 millones de dólares en ingresos anualizados. Según los datos proporcionados por la propia empresa, Plata ha alcanzado este nivel de ingresos más rápido que cualquier otro banco digital a nivel mundial. Este desempeño financiero excepcional ha sido impulsado principalmente por una cartera de crédito que actualmente asciende a la considerable suma de 800 millones de dólares. Un factor clave en el éxito de su modelo de negocio es la implementación de modelos propietarios de riesgo, los cuales se basan intensivamente en la aplicación de inteligencia artificial. Estas tecnologías permiten optimizar de manera eficiente tanto la originación de nuevos créditos como la administración de los mismos, minimizando riesgos y maximizando la rentabilidad.

Marcos Kantt, director financiero de Plata, complementó esta visión, destacando que alcanzar más de 600 millones de dólares en ingresos anualizados en tan solo tres años es una prueba irrefutable de la fortaleza inherente de su plataforma de distribución, la sofisticación de su tecnología y sus probadas capacidades en la originación crediticia. El directivo añadió un punto de vista crucial sobre la composición de los inversores en esta ronda: la participación conjunta de fondos soberanos, gestores de activos globales, firmas de capital de riesgo de primer nivel y endowments universitarios envía una señal inequívoca y de enorme confianza sobre la solidez del modelo de negocio de Plata y su considerable potencial de crecimiento futuro.

Plata también ha puesto un énfasis particular en su infraestructura tecnológica, la cual ha sido desarrollada completamente de manera interna. Esto incluye desde su core bancario, el sistema de gestión de relaciones con clientes (CRM) hasta su motor de riesgo. Este desarrollo interno ha sido posible gracias al talento y dedicación de un equipo compuesto por más de 800 profesionales altamente especializados en diversas disciplinas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). Actualmente, la base de clientes activos de tarjeta de crédito de Plata supera los 3.5 millones. De este total, más de 750,000 clientes han accedido por primera vez a un producto financiero de este tipo, lo que subraya de manera contundente el firme compromiso de la compañía con la inclusión financiera en América Latina.

El crecimiento exponencial de su base de usuarios también se ha visto significativamente impulsado por su innovador modelo de adquisición de clientes. Se estima que más del 40% de los nuevos clientes llegan a la plataforma a través de referencias y canales orgánicos, lo cual es un testimonio del poder de la satisfacción del cliente y las efectivas estrategias de recomendación que ha implementado la empresa. El inicio de operaciones bancarias completas en México representó un punto de inflexión absoluto para Plata, marcando el comienzo de una nueva era para la compañía. Esta autorización le ha permitido diversificar su oferta y proporcionar servicios financieros integrales, yendo mucho más allá de la oferta tradicional de crédito.

Tollardo enfatizó la misión de la empresa: construir una plataforma robusta y tecnológicamente avanzada, diseñada específicamente para ampliar el acceso a servicios financieros de alta calidad y a mejores condiciones para un segmento mucho más amplio de la población, y hacerlo a una escala sin precedentes. Considera que el inicio de operaciones bancarias completas en México es un hito fundamental y un paso estratégico crucial en la consecución de esta visión. En línea con su ambiciosa estrategia de expansión regional, Plata ha continuado fortaleciendo su presencia en América Latina. Como parte de este esfuerzo, en julio de 2025, la compañía recibió la autorización necesaria para constituir una compañía de financiamiento en Colombia. Este movimiento estratégico no solo refuerza su compromiso con el mercado colombiano, sino que también solidifica su plan de crecimiento y consolidación en toda la región latinoamericana, posicionándose como un actor clave en la transformación digital del sector financiero en América Latina.

La combinación de una sólida base tecnológica, un modelo de negocio escalable y un enfoque en la inclusión financiera, respaldado por una financiación robusta, posiciona a Plata como un líder emergente en el sector de la banca digital privada en América Latina





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