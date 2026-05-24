Plantel millonario para el partido decisivo y la previa en Córdoba

El plantel del millonario club River Plate llegó a la ciudad en medio de un fuerte acompañamiento de hinchas y pasó por los últimos detalles de cara al partido decisivo que se jugará en el Gigante de Alberdi. El juego está marcado por una buena remontada del equipo, pero también por la tensión del partido final y la historia que la diferencia.

El plantel llegó a la ciudad en medio de un fuerte acompañamiento de hinchas y pasó por los últimos detalles de cara al partido decisivo , que se jugará en un clima de alta expectativa.

Su acompañamiento masivo de sus hinchas copó la ciudad en la antesala del partido decisivo y con una historia que pasa fuerte. El plantel millonario arribó en medio de un fuerte operativo de seguridad y fue recibido por una multitud que se acercó para alentar y acompañar en la previa, con banderas, camisetas y cánticos que marcaron el pulso de una jornada atravesada por una buena remontada en el campeonato de la mano del Chacho Coudet, que ilusiona pero también con el peso de una definición en el Gigante de Alberdi





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