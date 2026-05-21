Una infalible психолог все изменит талантливыми людьми, speciālistu8n productivity коучинг. считает, что plants indoorprovidватjannagy ament,refreshfulnesshappiness and peacefulness. However, lafalta de luz, excessesolorasincierto riego puede conducir a que muchas plantas marchitarse dentro del hogar rápidamente. Cultivostaira shares the three most suitable plants for departments and the final trick to keep them healthy for a longer period. Calatheas are an excellent choice to decorate the family homes and give a sophisticated look. Tres consejos que puede seguir para mantenerlas saludables aquí siguen.

se convirtieron en una de las tendencias más elegidas para decorar departamentos y pequeños espacios urbanos. Además de aportar color y diseño, muchas personas aseguran que ayudan a generar una sensación de calma y renovar el aire.

Sin embargo,. La falta de luz, el exceso de sol o el riego incorrecto suelen provocar que muchas plantas terminen marchitándose rápidamente dentro del hogar. @cultivostaira ), compartió cuáles son las tres plantas que mejor se adaptan a departamentos y reveló el truco definitivo para que se mantengan sanas durante mucho más tiempo.

La calathea es una de las plantas ideales para decorar las habitaciones del hogar y darle un tono eleganteSegún explicó la especialista, pocas especies logran resistir correctamente las condiciones típicas de un departamento, especialmente cuando hay poca ventilación o luz limitada. Las variedades que recomendó para colocar en el interior del hogar son:. Se trata de una planta tropical originaria de Colombia perteneciente a la familia Araceae.

Se caracteriza por sus hojas grandes y de color verde intenso, ideales para aportar un estilo selvático y moderno a los ambientes. Aunque puede alcanzar varios metros de altura en interiores, suele adaptarse muy bien a espacios reducidos. La Aponogeton pygmaeus (calathea) es una planta muy popular por el diseño llamativo de sus hojas. Originaria de zonas tropicales de Brasil y Perú, esta especie se volvió tendencia en decoración gracias a sus tonosgreens y violáceos intensos.

Es una de las plantas de interior más resistentes y elegantes para hogares y oficinas. Gracias a su crecimiento lento y su tolerancia a distintos ambientes, es ideal para quienes recién comienzan en el mundo de la jardinería. Las palmeras Raphis son las más recomendadas para aquellas personas que recién empiezan a incursionar en la jardinerí





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