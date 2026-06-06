Planificación para la jubilación: por qué depender solo del sistema estatal es una apuesta riesgosa y cómo construir un fondo propio

El especialista en finanzas Bernués explica la importancia del ahorro e inversión personal para asegurar la calidad de vida en la vejez, dadas las presiones sobre el sistema previsional. Ofrece reglas prácticas para estimar el capital necesario, la importancia de comenzar temprano y los errores más comunes que pueden comprometer el objetivo de largo plazo.

El experto en planificación financiera , Bernués, advierte que depender únicamente del sistema previsional estatal para mantener la calidad de vida en la vejez es una apuesta arriesgada.

El sistema fue concebido en un contexto de aproximadamente cuatro trabajadores activos por cada jubilado, pero esa proporción ha caído a cerca de 1,5, lo que ejerce una presión creciente sobre los recursos disponibles. Por ello, quienes buscan previsibilidad y estabilidad a largo plazo deben complementar con una estrategia personal de ahorro e inversión.

El tiempo es la herramienta más poderosa de un inversor; comenzar cuanto antes, idealmente desde el primer ingreso, permite que los rendimientos generen nuevos rendimientos a lo largo de los años, potenciando el crecimiento del capital de forma exponencial. Una persona que empieza a los 25 años con aportes modestos puede acumular más capital que alguien que comienza a los 40 con esfuerzos mayores.

Aunque no existe una cifra única, se ofrecen ejemplos concretos: una persona de 30 años que quiera jubilarse a los 65 y mantener un gasto mensual de 1400 dólares durante 25 años necesitaría acumular alrededor de 420.000 dólares, lo que implicaría un ahorro mensual de aproximadamente 162 dólares. Si empezara a los 40, el esfuerzo se duplicaría a unos 325 dólares mensuales. El resultado depende de la consistencia del aporte y la eficiencia de la inversión.

Se presentan varias reglas para calcular el objetivo de retiro. La regla del 4% propone retirar hasta ese porcentaje del capital en el primer año de jubilación, ajustando por inflación cada año. Una simplificación alternativa es multiplicar los gastos anuales por 25 para obtener el capital objetivo. Otra pauta sugiere necesitar alrededor del 80% de los ingresos previos a la jubilación, ya que algunos gastos desaparecen pero otros, como la salud, pueden aumentar.

También está la regla del 15%, que recomienda destinar al menos ese porcentaje del ingreso mensual al ahorro para el retiro durante toda la vida laboral. Bernués advierte que estas reglas son guías orientativas, no ecuaciones exactas, y deben usarse con cautela.

Finalmente, señala errores frecuentes: subestimar el impacto del tiempo perdido, ya que cada año reduce tanto el período de acumulación como el interés compuesto; depositar en opciones de baja rentabilidad como cajas de ahorro o plazos fijos tradicionales en Argentina, que históricamente han preservado mal el valor real; confundir acumular capital con que ese capital genere más capital, pues la diferencia puede ser el doble o triple al momento del retiro; no considerar que los gastos futuros pueden ser mucho mayores si no se ajustan a la inflación; y depender excesivamente del sistema estatal, que tiene topes y no está diseñado para reemplazar ingresos altos





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