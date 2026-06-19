Planificación nutricional sistémica en secuencias intensivas trigo-soja para sostener la productividad y fertilidad del suelo

Análisis de la importancia de la planificación nutricional considerando la secuencia completa de cultivos en sistemas intensificados, con foco en la secuencia trigo-soja. Se examina el rol del análisis de suelo, los balances de nutrientes y las interacciones entre cultivos para mantener la productividad, mejorar la eficiencia de fertilizantes y preservar la fertilidad a largo plazo.

En sistemas agrícolas cada vez más intensificados, el análisis de suelo , la evaluación de balance de nutrientes y la planificación conjunta de la secuencia de cultivos se han convertido en herramientas fundamentales para sostener la productividad, mejorar la eficiencia en el uso de fertilizantes y preservar la fertilidad de los suelos a largo plazo.

La intensificación de los sistemas, ejemplificada en la secuencia trigo-soja, exige que la nutrición se planifique considerando los requerimientos de toda la rotación y no de cada cultivo de manera aislada. Esta práctica agrícola, que combina dos cultivos anuales en una misma superficie, ha ganado prominence en Argentina como estrategia para incrementar la producción anual de granos por unidad de superficie.

La creciente participación de la soja de segunda dentro del área sembrada ha reforzado la necesidad de adoptar una visión sistémica en el manejo nutricional, donde se valoren no solo las demandas individuales sino también las interacciones entre cultivos y el impacto acumulativo sobre la fertilidad del suelo. Sostener estos niveles de productividad requiere una adecuada reposición de nutrientes y una integración de decisiones de fertilización a lo largo de la secuencia.

El diagnóstico de la fertilidad del suelo constituye el punto de partida indispensable para cualquier estrategia de manejo nutricional. El análisis de suelo permite conocer la disponibilidad real de nutrientes, identificar limitaciones y ajustar las dosis de fertilización a las necesidades de cada ambiente. Esta información es particularmente relevante en campañas donde el costo de los fertilizantes representa una alta proporción de los costos de producción.

Relevamientos realizados en distintas regiones productivas de Argentina muestran una disminución progresiva de los niveles de materia orgánica y de nutrientes disponibles en suelos con prolongada historia agrícola. Los niveles de fósforo por debajo de los umbrales adecuados son frecuentes en gran parte de la región pampeana, mientras que las respuestas a azufre son habituales en ambientes con balances negativos de nutrientes.

En determinadas áreas también empiezan a observarse respuestas a micronutrientes como zinc y boro, lo que evidencia la necesidad de monitoreo constante y planes de fertilización cada vez más precisos. La soja, uno de los principales componentes de los sistemas de producción argentinos tanto por superficie como por contribución a la producción de granos, presenta características nutricionales particulares.

Sus requerimientos de nitrógeno son elevados, approximately 80 kg por tonelada de grano producida, pero aproximadamente el 60% de esta demanda es cubierta mediante fijación biológica de nitrógeno, por lo que la inoculación adecuada sigue siendo una práctica fundamental para asegurar el aporte de este nutriente. Sin embargo, el desarrollo y rendimiento del cultivo dependen también de una adecuada disponibilidad de fósforo, azufre y otros nutrientes esenciales que deben ser provistos por el suelo o mediante fertilización.

En los sistemas de doble cultivo, como la secuencia trigo-soja, la disponibilidad de nutrientes para la soja no puede analizarse de forma aislada, pues está condicionada por la fertilidad residual del suelo y por las decisiones de manejo y fertilización adoptadas para el trigo. El trigo extrae cantidades importantes de nutrientes y modifica la dinámica de disponibilidad para el cultivo siguiente; por ello, la evaluación de la fertilización debe realizarse considerando la secuencia completa.

Como referencia, una secuencia trigo-soja con rendimientos de 4,5 t ha⁻¹ de trigo y 3 t ha⁻¹ de soja puede exportar en los granos alrededor de 30 kg de fósforo y 18 kg de azufre por hectárea, lo que pone de manifiesto la importancia de planificar la reposición de nutrientes para sostener la productividad del sistema. Con frecuencia, la fertilización del trigo se define principalmente en función de los requerimientos de ese cultivo, pero cuando las dosis aplicadas no contemplan la demanda del doble cultivo, la soja posterior puede desarrollarse bajo condiciones de menor disponibilidad de nutrientes, afectando su rendimiento y la rentabilidad global del sistema





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