El Gobierno nacional impulsa un programa de financiación para el sector automotriz que combina créditos personales del Banco Nación con fondos canalizados mediante financieras de las marcas.

El equipo económico argentino está preparando una segunda etapa del plan oficial de reactivación para la industria automotriz. Esta nueva fase se estructurará mediante acuerdos directos con las terminales automotrices y sus compañías financieras adscriptas. El objetivo principal es ampliar el acceso a la financiación para compradores de vehículos nuevos y usados, buscando un impacto más profundo en las ventas del sector.

Nuevos créditos del Banco Nación para compra de autos

La propuesta central, denominada +Autos con BNA , permite solicitar préstamos de hasta $50 millones para financiar hasta el 100% del valor de la unidad adquirida. Este programa está disponible tanto para la adquisición de vehículos nuevos como para modelos usados con hasta diez años de antigüedad. Una característica diferenciadora clave es que se trata de un préstamo personal, lo que elimina la necesidad de constituir una prenda sobre el automóvil ni firmar pagarés para concretar la operación.

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La tasa de interés se ha convertido en un punto focal del anuncio. Para los clientes que acrediten haberes o jubilaciones en el Banco Nación, mantengan una tarjeta de crédito de la entidad y contraten el seguro automotor a través de Nación Seguros, el banco fijó una tasa nominal anual del 25%. Quienes no cumplan con estas condiciones específicas podrán acceder a la financiación, aunque la tasa subirá al 46%. Este esquema busca simplificar los trámites y reducir la burocracia tradicional asociada a los créditos automotores.

Canalización de fondos a través de financieras de marcas

Para superar la limitada penetración del Banco Nación en el sector, que actualmente representa solo el 1,2% de las operaciones financiadas, el plan deriva los fondos a las empresas financieras de las marcas. Se estima que la mitad de los vehículos 0 kilómetros se venden a través de estas financieras internas. El Banco Nación canalizará los fondos previstos a estas entidades a una tasa de aproximadamente 20% para la compra de vehículos nacionales. A su vez, se espera que las terminales automotrices aporten descuentos para que la tasa final para el consumidor quede por debajo del 20%.

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Diferencias con la oferta tradicional del mercado

Existe una distinción importante entre los créditos actuales del Banco Nación y la nueva línea. La tasa de los créditos personales del banco es del 25%, mientras que la nueva financiación será prendaria y gestionada mediante las financieras oficiales. El Gobierno considera que este mecanismo permitirá que la financiación oficial tenga un mayor impacto en el mercado y contribuya efectivamente al aumento de las ventas. La estrategia busca equilibrar la competitividad con el acceso a recursos oficiales.

Procedimiento simplificado para la gestión del crédito

La gestión para obtener los fondos no requiere concurrir previamente a una sucursal bancaria. Los interesados deben presentar únicamente su Documento Nacional de Identidad (DNI) para conocer el monto al que pueden acceder e iniciar la gestión en el mismo punto de venta. Incluso los personas que no son clientes habituales de la entidad pueden solicitar el crédito bajo estas nuevas reglas. Este proceso está diseñado para agilizar la entrega de vehículos y mejorar la experiencia del comprador en el punto de venta.