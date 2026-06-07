Pix Moving avanza con sus vehículos autónomos eléctricos hacia Argentina y América Latina

Pix Moving, la firma china de robótica urbana, presenta su plataforma modular de vehículos autónomos eléctricos, desde el mini‑ómnibus "Robobus" hasta unidades de carga para parques industriales, y anuncia acuerdos para su expansión en Brasil, Ecuador y próximas negociaciones en Argentina.

La empresa china Pix Moving , especializada en robótica urbana, está impulsando una nueva generación de vehículos autónomos y eléctricos que podrían llegar pronto a la Argentina .

La compañía ha desarrollado una plataforma tecnológica propia basada en una base robótica modular, que permite fabricar distintos tipos de unidades sobre un mismo chasis. Desde mini‑ómnibuses con capacidad para seis pasajeros, conocidos como "Robobus", hasta vehículos de carga diseñados para operar dentro de parques industriales, la propuesta de Pix Moving es ofrecer "espacios móviles autónomos" que se adapten a las necesidades específicas de cada entorno.

Estos vehículos se guían mediante una combinación de cámaras, sensores y sistemas de inteligencia artificial que permiten reconocer el estado del tráfico en tiempo real, detectar peatones, estimar distancias y reaccionar de forma segura ante cualquier eventualidad. Actualmente, los Robobus circulan por las calles de Guiyang, capital de la provincia de Guizhou, ofreciendo recorridos turísticos de corta duración con un precio de 20 yuanes (unos tres dólares).

Aunque el sistema está en fase de transición y sigue contando con monitores a bordo para garantizar la seguridad, la experiencia ha demostrado que los autobuses autónomos pueden operar de manera silenciosa y sin emitir contaminantes, una ventaja clara frente a los vehículos tradicionales. La empresa afirma que, gracias a su arquitectura modular, una misma estructura puede convertirse tanto en medio de transporte de pasajeros como en solución logística para mover mercancías dentro de instalaciones industriales, lo que abre un amplio abanico de posibilidades para mejorar la movilidad interna de empresas privadas.

La estrategia de expansión internacional es un pilar fundamental del plan de Pix Moving para consolidarse en el competitivo mercado global de la movilidad autónoma. Además de su base operativa en China, la compañía ya ha establecido acuerdos en Brasil y Ecuador, donde se instalarán unidades en campus universitarios de Quito y Cuenca.

Según fuentes que acompañaron una visita guiada por la fábrica de Guiyang, la empresa está en conversaciones preliminares con operadores privados de la región para introducir sus vehículos en parques industriales de Argentina, aunque los detalles sobre las compañías involucradas y los plazos de cierre de los convenios no fueron revelados. Este movimiento refleja la tendencia creciente de las ciudades latinoamericanas por adoptar tecnologías de transporte limpias e innovadoras, buscando reducir la congestión y la contaminación mientras se moderniza la infraestructura urbana.

La implementación de los Robobus y demás unidades autoguiadas podría marcar el inicio de una nueva etapa en la movilidad urbana de la región, en la que la automatización y la sostenibilidad se convierten en los pilares esenciales del transporte del futuro





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