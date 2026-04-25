Pity Álvarez rompe el silencio: Reflexiones desde el pasado, el presente y el futuro

El músico Cristian ‘Pity’ Álvarez habló abiertamente sobre su tiempo en prisión, su regreso a los escenarios y los cambios en la industria musical en una entrevista reveladora con Urbana Play. Aborda su proceso judicial y su visión actual de la vida y la música.

Cristian ‘Pity’ Álvarez reapareció en la esfera pública, no solo para presentar su más reciente canción, ‘Lejos de ser’, sino también para abordar con una honestidad inusual su tiempo en prisión, derivado de las acusaciones por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, un trágico incidente ocurrido en julio de 2018 en el barrio Samoré de Villa Lugano.

En una extensa conversación con Urbana Play, el otrora líder de las emblemáticas bandas Viejas Locas e Intoxicados rememoró esa fase de su existencia, sorprendiendo con una reflexión profundamente sincera sobre el significado de haber atravesado un proceso judicial que, en su momento, había sido suspendido debido a su delicado estado de salud mental. Álvarez admitió que la experiencia lo ‘bajó un poquito los humitos’, reconociendo el impacto transformador que tuvo en su perspectiva personal.

Lejos de evadir el tema, el músico profundizó en los detalles de ese período, afirmando con una franqueza poco común: ‘Estuvo bueno. Me hacía falta, me parece. Capaz que estaba muy, no sé, no me daba cuenta, pero hacía muchas boludeces. Y bueno, acción, reacción, ¿no?

Me las mandé y las tuve que pagar’. Esta declaración revela una aceptación de responsabilidad y una autocrítica que contrastan con la imagen pública que a menudo proyectaba. La cárcel, según sus palabras, funcionó como un punto de inflexión, una oportunidad para la introspección y el reconocimiento de errores pasados. Más allá de la experiencia carcelaria, Pity Álvarez ha retomado su carrera artística con renovado vigor.

Su regreso a los escenarios, tras una ausencia de siete años, se materializó con un exitoso show en Córdoba, y ya se encuentra preparando su próxima presentación en Rosario, lo que demuestra su firme intención de reconectar con su público y continuar creando música. Sin embargo, este resurgimiento artístico se ve ensombrecido por la reciente solicitud de la Justicia de reanudar el proceso penal en su contra, basándose en nuevos informes médicos que sugieren una notable mejoría en su salud mental.

Esta decisión judicial introduce una nueva variable en su vida, generando incertidumbre sobre su futuro legal. La situación plantea interrogantes sobre la posibilidad de que finalmente enfrente un juicio por el delito que se le imputa.

Además de abordar su pasado judicial y su presente artístico, Pity Álvarez compartió sus reflexiones sobre la evolución de la industria musical y su propia relación con la creación. Explicó su decisión de abandonar el formato tradicional de álbumes completos, argumentando que ‘No vamos a grabar discos, ahora se maneja distinto. La gente no tiene tiempo’.

Esta afirmación refleja una comprensión de los cambios en los hábitos de consumo musical, donde las plataformas de streaming y los lanzamientos individuales han ganado terreno. Considera que el público actual prefiere acceder a canciones de forma más inmediata y fragmentada, lo que hace que los álbumes completos sean menos relevantes. En cuanto a su vínculo con sus seguidores, Álvarez expresó su sorpresa y gratitud por el cariño que aún recibe después de tantos años.

‘Siento que la gente me quiere mucho, me llama la atención’, confesó, demostrando una humildad inesperada. No obstante, fiel a su estilo provocador y a su sentido del humor ácido, cerró la entrevista con una frase irónica: ‘Que me digan ‘te arruiné la vida’ lo puedo llegar a creer’. Esta última declaración, aunque dicha en tono de broma, sugiere una conciencia de las controversias que han marcado su vida y una aceptación de las consecuencias de sus actos.

En definitiva, la reaparición de Pity Álvarez es un evento significativo en el panorama musical argentino, marcado por la honestidad, la autocrítica y la búsqueda de una nueva dirección artística





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