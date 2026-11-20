El tribunal halló penalmente responsable a Pity Álvarez por el homicidio de Cristian Díaz en 2018. La sentencia confirma la condena tras años de litigio en la justicia argentina.

El tribunal de juicio oral en la Ciudad de Buenos Aires ha declarado a Pity Álvarez, exlíder de la banda Viejas Locas, penalmente responsable del homicidio de Cristian Díaz, conocido como El Gringo. Este fallo judicial cierra un ciclo legal que se originó con los hechos violentos ocurridos en el barrio de Villa Lugano durante el mes de julio de 2018. La resolución finaliza una larga trayectoria procesal que ha mantenido en vilo al público y a las familias involucradas durante varios años.

Detalle del Veredicto y Culpabilidad

La decisión del tribunal establece que Pity Álvarez asumió la autoría intelectual o material del crimen que cobró la vida de Cristian Díaz. La Corte ha determinado que los elementos probatorios presentados durante la audiencia fueron suficientes para acreditar su participación directa en la agresión letal. Este hallazgo de culpabilidad responde a la configuración jurídica del homicidio simple, diferenciando la responsabilidad penal de otros imputados que pudieron recibir tratamientos distintos según su grado de intervención.

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El veredicto no deja lugar a dudas sobre la vinculación de Álvarez con la escena del crimen y sus secuelas inmediatas. Los jueces analizaron las declaraciones, la evidencia forense y los testimonios para construir la base fáctica que sustenta esta condena. La sentencia refleja la gravedad del acto delictivo cometido en un espacio público, consolidando la responsabilidad individual del acusado por las acciones que derivaron en la muerte de la víctima.

Posiciones de las Partes en el Proceso

La Fiscalía, encabezada por el Ministerio Público Fiscal, solicitó una pena privativa de libertad de 18 años y 6 meses. Esta solicitud se fundamentó en la figura de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y la portación ilegítima del arma. Además, el representante del Ministerio Público solicitó expresamente que el condenado permanezca detenido en cárcel común una vez que culmine su internación psiquiátrica. Esta petición busca garantizar la seguridad ciudadana y el cumplimiento estricto de la sanción.

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Por otro lado, la defensa de Pity Álvarez presentó argumentos para obtener una reducción de la pena o medidas alternativas. La parte querellante privada y la defensa técnica pidieron que la condena se cumpla bajo arresto domiciliario. Asimismo, solicitaron permisos para salidas laborales, argumentando la necesidad de que el exmúsico pueda reparar económicamente el daño causado a la familia de la víctima. Estas posturas enfrentadas definieron los debates finales sobre la medida cautiva y la reparación civil.

Impacto Real y Próximos Pasos

Antes de que el tribunal se retirara a deliberar, Pity Álvarez se conectó por Zoom a la audiencia y realizó una breve intervención. El músico expresó que le pareció excesivo el alegato presentado por el fiscal, aunque reconoció haber brindado una declaración amplia sobre los hechos. Afirmó que su testimonio buscaba explicar el contexto de sentirse acorralado y vivir una vida marginal, sin comenzar directamente por el hecho violento. Su intervención no modificó la trayectoria legal del caso ni los argumentos jurídicos presentados por la acusación.

La ejecución de la pena comenzará con la evaluación del estado psiquiátrico del condenado. Dependiendo de los resultados de esta evaluación, se determinará el lugar de cumplimiento de la condena. La decisión judicial busca equilibrar la sanción penal con los derechos fundamentales del acusado y las necesidades de reparación a las víctimas. El sistema judicial argentino monitorea estos casos para asegurar que la justicia se imparta con arreglo a la ley y las garantías constitucionales.

La familia de Cristian Díaz y sus allegados han seguido de cerca cada etapa del juicio. La condena representa un paso hacia la closure legal, aunque la reparación económica sigue siendo una asignatura pendiente para muchos. Los abogados de la querella privada continuarán vigilando el cumplimiento de la orden de reparación del daño. El caso se convierte en un precedente importante sobre la responsabilidad penal en hechos de violencia extrema en la capital argentina.