Piscinas modernas transforman espacios exteriores con innovadoras formas y materiales

La arquitectura de piscinas modernas integra agua y jardín, con formas rectangulares, orgánicas y de borde infinito que amplían las posibilidades de disfrutar del agua

En la era de la arquitectura sostenible y la conexión con la naturaleza, las piscinas modernas han evolucionado desde simples elementos de jardín a extensiones integrales de la vivienda, donde agua y espacio exterior se funden en una sola propuesta. La incorporación de formas innovadoras, materiales y sistemas constructivos ha revolucionado la forma en que diseñamos estos espacios.

Formas y materiales revolucionarios en piscinas modernas

Según Lucas Ferrer, de Piscinas PSI, las formas rectangulares continúan vigentes en viviendas de líneas contemporáneas, ya que su geometría permite acompañar la composición de la casa, ordenar el jardín y aprovechar terrenos de dimensiones acotadas. A diferencia de las formas rectangulares, las piscinas de formas orgánicas con curvas buscan una relación más fluida con el entorno, mientras que las piscinas de borde infinito generan la sensación de continuidad entre la superficie del agua y el horizonte.

Also read El reclamo de víctimas de abuso sexual cometido por miembros del clero que no fueron recibidas por León XIV

Está claro que la elección de los materiales también interviene en la imagen y el mantenimiento de la piscina. El hormigón armado es una opción estable, ya que permite diseños a medida y facilita distintas profundidades, escaleras, bancos y playas húmedas. Sin embargo, los revestimientos también han ampliado sus posibilidades, ofreciendo tonos azules, grises y verdes para definir el color del agua y otorgar textura a las superficies.

La innovación en la arquitectura de jardines

Las playas húmedas o soláriums húmedos son una incorporación reciente en la arquitectura de jardines y piscinas. Se trata de superficies de ingreso con poca profundidad, donde el agua cubre apenas unos centímetros. Esta zona cumple distintas funciones: colocar reposeras dentro del agua facilita el acceso de niños bajo supervisión y ofrece un lugar para permanecer sin necesidad de nadar. También aporta una transición entre el exterior y el espejo de agua.

Advertisement

En algunos proyectos, la zona húmeda ocupa uno de los extremos de la piscina; en otros, se incorpora a lo largo de uno de sus laterales, dependiendo de las dimensiones disponibles y el uso previsto. A su vez, los bancos sumergidos y las escaleras de acceso integradas aprovechan sectores que antes quedaban destinados sólo a la circulación. Estas innovaciones permiten crear espacios versátiles que satisfagan diferentes necesidades y disfrute.

Cultura de la piscina

El solárium dejó de ser una franja de circulación para ganar entidad en la arquitectura de jardines y piscinas modernas. Ofrece lugar para descansar, tomar sol y permanecer cerca de la pileta sin entrar al agua, convirtiéndose en un sector integral de la vivienda. La conexión con la naturaleza y el disfrute de espacios verdes se convirtió en una prioridad, y las piscinas modernas se han convertido en iconos de la arquitectura sostenible y de la búsqueda de la calidad de vida en el futuro.